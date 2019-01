779cfa15c9

Cruz-Coke advierte a Bellolio: "Evópoli no es un trampolín para fines particulares" Por otra parte, el parlamentario oficialista sostuvo que José Antonio Kast tendrá las puertas abiertas para una posible primaria en Chile Vamos siempre y cuando respete los principios fundamentales de la coalición. Tomás González F. Miércoles 9 de enero 2019 17:52 hrs.

Los últimos meses han sido de mucho movimiento dentro de Chile Vamos. Los acercamientos de algunos miembros a posturas extremas, el triunfo de la derecha dura en la UDI, junto con la posible salida de Jaime Bellolio a la mencionada colectividad; han sido los temas que han acaparado la atención dentro de la coalición oficialista. Dentro de ésta, Evópoli ha tomado un rol intermediario, manteniéndose alejado de las polémicas y evitando todo tipo de roces dentro del conglomerado. Sin embargo, hay ciertos temas que les afectan directamente, y fueron precisamente aquellos, los temas que comentó el ex ministro de Cultura y diputado Evópoli, Luciano Cruz-Coke. Consultado sobre la diversidad de posturas dentro de un conglomerado, el parlamentario enfatizó en la autonomía de cada partido. “Naturalmente, es una coalición política que se une respecto de ciertos fines, entre otros, el gobierno, pero que está siempre superada por las declaraciones de principios de cada uno de sus partidos. Por ende, tratamos de actuar en consecuencia con lo que nosotros creemos. Hemos buscado que la relación política entre los miembros de Chile Vamos sea más respetuosa también de cada uno de los impulsos que animan a los partidos políticos a participar de ésta”, señaló el parlamentario. Sin embargo, dentro de esta diversidad existen opiniones radicalmente opuestas. Mientras que en Evópoli aseguran defender el respeto irrestricto a los derechos humanos y la primacía del hombre por sobre el Estado, hace algunas semanas la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, realizó una apología a la dictadura de Augusto Pinochet. Frente a esto, el diputado por el distrito 10 comentó que para definir si este pinochetismo cabe o no dentro de partido, depende de cómo se interprete. “Yo creo que si nosotros entendemos el pinochetismo como violaciones a los derechos humanos, por supuesto que no. Pero si lo entendemos como beneficio de inventario, como pasa con la izquierda con el chavismo o con el castrismo, claro, puede caber. Ahí depende también de la interpretación que cada uno quiera darle”, sostuvo. Por otra parte, uno de los temas que han acaparado la atención mediática en las últimas semanas, ha sido las diferencias del diputado UDI, Jaime Bellolio, con Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta del partido. Consultado por los acercamientos de Bellolio a Evópoli y una posible incorporación, el parlamentario señaló que Evópoli no se prestará como plataforma para satisfacer los fines particulares de algunos. “Me parecería tremendamente imprudente que nosotros digamos que estamos dispuestos a recibir o a rechazar al diputado Bellolio. Pero lo que puedo decir es que a todos los que entran al partido nosotros les hemos exigido que hagan un trabajo desde la base. Esta no es una estructura o un chasis político que le permita a algunos usarlo de trampolín para sus fines particulares”, comentó. Otro de los temas que ha acaparado la atención en los últimos días ha sido la posible participación del ex candidato José Antonio Kast en las primarias de Chile Vamos. Consultado sobre este tema, Cruz-Coke manifestó que mientras el ex candidato acepte los principios fundamentales de la coalición, las puertas estarán abiertas. “Todo aquel que comparta esos principios, naturalmente cabe. Aquellos que no compartan esos principios, no caben. Me parece que, en ese sentido, hay claridad absoluta porque ahí están dibujados los límites. Acá, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Por ende, habría que ver si se produjo un vuelco en el pensamiento de José Antonio Kast o si él sigue pensando lo mismo que cuando firmó el acta fundacional de Chile Vamos“, señaló Cruz-Coke. Así, el conglomerado vive momentos de tensión, en los que las diferencias políticas en el interior de Chile Vamos han dificultado la concreción de acuerdos y la presencia de Evolución Política en el Gobierno. Mientras que la UDI y Renovación Nacional se acercan cada vez más a la derecha extrema, en Evópoli valoran el poder coincidir en posturas con partidos que se encuentran, incluso, fuera de la coalición, en pos de una diversidad que les permita llegar al Gobierno.

