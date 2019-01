779cfa15c9

Nacional Política Influyente columnista de Financial Times propone a Michelle Bachelet para presidir Banco Mundial Se trata de Kevin Gallagher, académico de la Universidad de Boston. Desde Chile, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, dijo sentir “susto” de que llegue a concretarse la propuesta. Diario Uchile Miércoles 9 de enero 2019 13:58 hrs. Compartir

Kevin Gallagher, académico de la Universidad de Boston y columnista de la influyente revista Financial Times, propuso –a través de una columna en mencionado medio- a la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, como posible candidata a presidir el Banco Mundial. Esto, en el contexto del anuncio del actual presidente de la institución, Jim Yong Kim, de dejar el cargo a fines de enero. Para Gallaguer, la actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “encajaría perfecto” en el cargo de presidenta del Banco Mundial, pues esta entidad “necesita un líder reconocido a nivel global y con un fuerte historial de desarrollo”. A juicio del columnista, los desafíos que deberá enfrentar quien encabece la institución “no solo están en juego las perspectivas de cumplimiento de los objetivos de desarrollo establecidos en el mundo, sino también el futuro del sistema multilateral”. Las reacciones en nuestro país no se hicieron esperar, de hecho, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, cuestionó la propuesta de Kevin Gallagher, recordando la gestión que hiciera Bachelet durante su segundo mandato. “Qué susto”, expresó. “El país quedó destruido, con el peor crecimiento en los últimos años, con una inversión que caía a pique, en donde veíamos que estaba todo paralizado, el país yéndose por la alcantarilla… ¿y la van a poner a cargo del Banco Mundial? ¡Qué susto!”. De todas formas, Bachelet no fue la única candidata propuesta por Kevin Gallagher, pues también expuso que son candidatos serios Nelson Barbosa, ex ministro de Finanzas de Brasil y Justin Yifu Lin, ex economista jefe del Banco Mundial.

