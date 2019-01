726c6e8d88

Derechos Humanos Nacional Movilh critica ausencia del Ejecutivo en debate por Matrimonio Igualitario Este miércoles, se reinició el debate del proyecto enviado por la ex Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, pese a que estaba citado el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, este no asistió. Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual expresaron que la ausencia del Gobierno "explicita el profundo desprecio del Ejecutivo con el matrimonio igualitario". Asimismo, emplazaron a Evópoli, partido del ministro Blumel, a defender la iniciativa. Diario Uchile Miércoles 9 de enero 2019 19:19 hrs.

Este miércoles, el Senado reinició el debate del proyecto de matrimonio Igualitario, el que estaba paralizado desde noviembre de 2017. La iniciativa fue ingresada por el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet en el marco del cumplimiento de un Acuerdo de solución Amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD). Sin embargo, la normativa no genera consenso en el oficialismo. De hecho, el ministro Secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, quien había sido citado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, se ausentó de la sesión. Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, (Movilh) valoraron el inicio de la discusión, aunque lamentaron “que ocurra de manera tan tardía y sin garantías de debate sistemático, pese a ser la ley un compromiso del país ante el sistema interamericano de derechos humanos”. Rolando Jiménez, dirigente de la organización, enfatizó que “la ausencia de Blumel explicita el profundo desprecio del Ejecutivo con el matrimonio igualitario y su falta de estatura estatal. Lo más paradojal es que Blumel, junto a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, son de Evópoli, un partido que dice apoyar el matrimonio igualitario, pero cuyos representantes en el Gobierno solo han intentado bloquear la ley”. En la misma línea, Jiménez añadió que “bajo el primer de gobierno de Piñera nos fue mejor que ahora, y no estaba Evópoli. Animamos a este partido a promover activamente desde el gobierno los derechos que dice defender, pues ahora no solo no lo han hecho. Sus fuerzas en el gobierno han apuntado en al sentido contrario”. Durante la sesión, el presidente de la Comisión, Francisco Huenchumilla destacó los avances en materia de diversidad, mientras que los senadores Alfonso De Urresti y Felipe Harboe se pronunciaron a favor del matrimonio igualitario. En contra se manifestó el senador UDI Víctor Pérez, mientras que Andrés Allamand salió de la sala.

