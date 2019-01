d150c63dbe

Hospital San Borja en emergencia: 4000 partos anuales y solo dos doctores por turno Los trabajadores exigen mejoras de recursos humanos e infraestructura. El vicepresidente del Colegio Médico de Santiago, Patricio Meza, respaldó esta demanda y aseguró que la mesa de diálogo con la dirección del hospital y el Ministerio de Salud ya estaría convocada. Eduardo Andrade Jueves 10 de enero 2019 18:49 hrs.

La mañana de este jueves 10 de enero, el personal del hospital San Borja Arriarán ratificó la crisis por la que atraviesan, manifestándose en la intersección de la calle Santa Rosa con la avenida Matta. El reclamo -que, según indican, fue constante durante todo el 2017- recae en la falta de personal médico, monitores y demás infraestructura que les permita entregar un servicio de calidad. Esta manifestación contó con el respaldo del Colegio Médico de Santiago a través de su presidenta, Natalia Henríquez. y vicepresidente, Patricio Meza. En un comunicado publicado el 4 de enero, dicha institución desmintió también las acusaciones de xenofobia a raíz de las denuncias realizadas por tres familias venezolanas a inicio de año y que dejaron ver, aún más, la precariedad en la que se desenvuelve, sobre todo, el área de maternidad. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el doctor Patricio Meza recalcó que este problema data de, hace por lo menos, dos años, y detalló el petitorio que hoy exige el personal manifestado. “Es un petitorio de varios puntos que involucran varios servicios, pero en términos de maternidad, se está pidiendo que aumenten el número de camas del puerperio. Se pide también que los turnos que cuentan con dos médicos residentes se aumente a un tercer médico, eso va a mejorar la calidad de atención de los pacientes”, comentó el colegiado. La atención del área de maternidad de dicho hospital se ha incrementado en un 40 por ciento el último año, lo que equivale a más de cuatro mil partos. Además de esto, Meza explicó que se incrementó la complejidad de los casos tratados. Esto, según dijo, no tiene que ver con la llegada de inmigrantes. También afirmó que la preocupación actual es atender todas las demandas con calidad. En esta manifestación se hicieron presentes un grupo de pacientes del hospital que se mostraron a favor de los reclamos. Alonso Díaz, paciente de oncología, resaltó la labor del personal, pese a las dificultades que mensualmente tiene para agendar exámenes o conseguir medicinas específicas. “Al principio es difícil no desesperarse con la gente que trabaja allí cuando te dicen que tu droga no está, pero cuando averiguas, te das cuenta de que hay un tema de mala administración, de que no se les entregan los recursos y que trabajan turnos dobles para cubrir la demanda. Te das cuenta que el problema es el sistema”, enfatizó el paciente. Finalmente, según información del doctor Meza, no existirían intenciones de radicalizar la protesta ni de suspender la atención en este centro de alta complejidad. Más bien, existiría ya una mesa de diálogo con la dirección del hospital, el Ministerio de Salud y representantes del Colegio Médico de Santiago. La idea, aseguró, es hacer un análisis en conjunto y encontrar soluciones en pos de una mejor atención.

