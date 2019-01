116cc82dae

9262ee38fc

Movimiento Ukamau se toma las dependencias del Consejo de Monumentos Nacionales La dirigenta de la agrupación, Doris González, aseguró que desde el Consejo se han negado a entregar respuestas a sus demandas habitacionales. Ricardo Verdugo S. Jueves 10 de enero 2019 13:14 hrs. Compartir

Decenas de manifestantes pertenecientes al Movimiento Ukamau se tomaron hoy por la mañana las inmediaciones del Consejo de Monumentos Nacionales, en protesta por la falta de respuestas a sus demandas habitacionales. La vocera de la agrupación, Doris González, señaló en el lugar que la toma se produjo luego de que el Ministerio de Vivienda responsabilizara al Consejo por la paralización del proyecto habitacional La Maestranza. Por otro lado, aseguró que desde la institución se han negado reiteradamente a entregar algún tipo de respuesta. “Los funcionarios públicos del consejo de monumentos nacionales no han querido respondernos. No han sabido darnos las respuestas necesarias. Incluso maltrataron a nuestros dirigentes diciendo que no nos van a entregar ningún tipo de información”. Carabineros se hizo presente en el lugar para efectuar el desalojo, sin embargo, no se registraron incidentes derivados de algún enfrentamiento con participantes de la toma. Ukamau es una asociación vecinal fundada en 1987 que cuenta con la participación de más de 1500 familias de Estación Central. Entre 2014 y 2017 se manifestó en varias oportunidades en la Alameda para exigir una solución a sus demandas.

Decenas de manifestantes pertenecientes al Movimiento Ukamau se tomaron hoy por la mañana las inmediaciones del Consejo de Monumentos Nacionales, en protesta por la falta de respuestas a sus demandas habitacionales. La vocera de la agrupación, Doris González, señaló en el lugar que la toma se produjo luego de que el Ministerio de Vivienda responsabilizara al Consejo por la paralización del proyecto habitacional La Maestranza. Por otro lado, aseguró que desde la institución se han negado reiteradamente a entregar algún tipo de respuesta. “Los funcionarios públicos del consejo de monumentos nacionales no han querido respondernos. No han sabido darnos las respuestas necesarias. Incluso maltrataron a nuestros dirigentes diciendo que no nos van a entregar ningún tipo de información”. Carabineros se hizo presente en el lugar para efectuar el desalojo, sin embargo, no se registraron incidentes derivados de algún enfrentamiento con participantes de la toma. Ukamau es una asociación vecinal fundada en 1987 que cuenta con la participación de más de 1500 familias de Estación Central. Entre 2014 y 2017 se manifestó en varias oportunidades en la Alameda para exigir una solución a sus demandas.