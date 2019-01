116cc82dae

Derechos Humanos Nacional Movimiento ultraderechista atenta, por segunda vez, contra frontis de Villa Grimaldi "Dejen de lucrar con los derechos humanos", fue el mensaje que plasmó el Movimiento Social Patriota en el lugar. Abril Becerra Jueves 10 de enero 2019 12:45 hrs.

El Parque por la Paz Villa Grimaldi fue agredido, nuevamente, por el Movimiento Social Patriota, que instaló un lienzo en el frontis del sitio de memoria con un mensaje en el que se leyó: “Dejen de lucrar con los derechos humanos”. La acción, que fue duramente criticada por la organización de Derechos Humanos, representa un segundo ataque. Esto, luego de que, en agosto de 2018, el mismo movimiento ultraderechista interviniera el sitio con un mensaje similar en el marco del Día Internacional de Detenido Desaparecido. “Aquí la izquierda lucra y adoctrina con la memoria de chilenos torturados”, decía entonces el texto. Crisitán Castillo, vicepresidente de Villa Grimaldi, manifestó que este ataque generó “una gran preocupación” en términos de que puedan ocurrir otras situaciones similares contra el sitio de memoria: “Nuestra principal preocupación es no poder medir ni cuantificar el nivel al cuál podría llegar esta agresión”, dijo. El directivo indicó que actualmente el recinto no cuenta con los recursos como para poder prevenir este tipo de hechos: “El Parque por la Paz es un parque público, que es visitado por estudiantes y por extranjeros, pero no tenemos aparato de seguridad ni de guardias que cuiden el entorno, ni que cuiden la fachada. Tampoco tenemos los recursos como para poder tomar medidas de ese tipo y creo que no corresponde en un lugar como este. Debemos entender que los centros de memoria son importantes”. Durante esta tarde el Parque Por la Paz realizará una conferencia de prensa para dar detalles de los alcances de esta situación. El objetivo también es sumar a organismos de Derechos Humanos. También, el sitio indicó que notificará al Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto de esta situación. “También estamos estudiando la posibilidad de iniciar una acción legal. No sabemos si existe esta posibilidad, pero queremos estudiarlo, porque esta situación se está repitiendo demasiado, sobre todo porque hay otros centros de memoria que han sido agredido de manera más brutal de lo que han hecho hasta el momento con el Parque”, explicó Cristián Castillo. “Lo que sí pedimos es que las autoridades tomen conciencia de lo que está ocurriendo, porque esto se está transformando en algo sistemático en relación a los sitios de memoria”, agregó. Durante esta jornada, el Parque por la Paz tiene programada una actividad denominada “Mujeres, DD.HH. y democracia en el siglo XXI”. En ella participarán Estella de Carlotto y Buscarita Roa de Abuelas de Plaza de Mayo; y las diputadas Carmen Hertz y Claudia Mix.

