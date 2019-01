Organizaciones se reúnen frente a embajada venezolana para apoyar a Maduro

116cc82dae

La asunción de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela generó reacciones en todo el mundo. En Chile, organizaciones sociales y políticas se reunieron frente a la embajada del país bolivariano para manifestar su apoyo y solidaridad con el mandatario caribeño, tras la decisión del Grupo de Lima -Chile incluido- de no reconocer el gobierno. Desde la Unión Bicentenaria de los Pueblos -quienes convocaron la concentración de solidaridad-, su presidente, Juan Cuevas, felicitó al pueblo venezolano por lo que considera un triunfo de la democracia. “Hoy día el juramento constitucional del compañero Nicolás Maduro es una fiesta. Es el éxito de la continuación de un profundo proceso revolucionario que avanza hacia la libertad, hacia la democracia, hacia el socialismo. Hoy día se retoman y se sigue avanzando con las banderas de la libertad y la democracia”, señaló Cuevas. También estuvo presente el Partido Comunista (Acción Proletaria) y su Secretario General, Eduardo Artés, quien, luego de terminar la concentración en apoyo al presidente Maduro, fue recibido por el embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, en una reunión junto a otros dirigentes. Luego del encuentro, el ex candidato presidencial comentó que el embajador se mostró agradecido por las muestras de apoyo, destacando, además, el normal desempeño de la asunción del presidente bolivariano. “(El de Arévalo Méndez) Fue un muy buen recibimiento. Ellos están muy contentos, en estos momentos se realizan de manera normal y con mucha presencia popular las actividades dentro de Venezuela. Están contentos también con el apoyo que les estamos dando a nivel nacional y ellos tienen claro que las relaciones entre Chile y Venezuela son relaciones entre Estados”, señaló Artés tras la reunión. Por su parte, el embajador Méndez no quiso prestar declaraciones debido a la tensa situación que se vive entre el Estado chileno y su par venezolano. Esto, porque aún no hay claridad sobre la posición de Chile, que firmó la declaración del Grupo de Lima no reconociendo el nuevo mandato de Maduro, pero tampoco ha oficializado un corte de relaciones entre ambos países.

