Sebastián Piñera firma proyecto que repone selección de estudiantes en liceos "de calidad" "Nosotros creemos que la segregación no solo es discriminatoria e injusta respecto de los niños de menores recursos, sino que, adicionalmente, es mala para el sistema educacional en su conjunto", afirmó el senador socialista Álvaro Elizalde. Diario Uchile Jueves 10 de enero 2019 17:28 hrs.

El presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto que, a su juicio, busca “perfeccionar” la ley de inclusión escolar, reincorporando aspectos como la selección y las entrevistas entre colegios y apoderados durante el proceso de admisión. Recordemos que durante el Gobierno de Michelle Bachelet se impulsó la ley de inclusión escolar que buscaba, entre otras cosas, terminar con la segregación y determinar la educación como un derecho fundamental. A juicio del presidente Sebastián Piñera, con la nueva iniciativa se premiará el mérito y se resolverán los conflictos que se han creado a partir de la actual norma. Poe su parte, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, aseguró que esta iniciativa viene a corregir las “injusticias” que se producen en el sistema. “Hoy, hay dos cosas que en el proyecto de inclusión no se entienden. Número uno es que no se puedan hacer encuentros colectivos, de información, durante los procesos de admisión, que es cuando las familias quieren conocer los proyectos educativos. Número dos, es que no puedan existir entrevistas. Yo creo que aquí hay que volver a tener confianza en la comunidad educativa. Tenemos leyes que se basaron en una profunda desconfianza, cuando son los padres los que quieren tener entrevistas con los profesores, con los directivos, para conocer los proyectos educativos a los cuales sus hijos están postulando”. Por su parte, desde la oposición hicieron un llamado al Ejecutivo a respetar el espíritu de la ley como sostiene el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. “Nosotros creemos que la segregación no solo es discriminatoria e injusta respecto de los niños de menores recursos, sino que, adicionalmente, es mala para el sistema educacional en su conjunto. El principio que vamos a defender es que la inclusión es positiva para el sistema educacional chileno”. Quienes también criticaron la decisión del Gobierno fue la Fundación Educación 2020 que a través de sus redes sociales publicó “La selección por notas o mérito en un país tan desigual como el nuestro en ningún caso mejora la calidad. Por el contrario, sólo aumenta la segregación, porque no todos los estudiantes parten la carrera desde el mismo lugar. Es materia de justicia”. En ese sentido agregan que “Selección por mérito es un mito: tenemos evidencia de sobra de que, en un país profundamente desigual como Chile, el nivel socioeconómico afecta el desempeño escolar. No hay niñ@s que merezcan más y niñ@s que merezcan menos”.

