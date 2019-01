1c7406526a

Confusa situación en Venezuela: Diputado Guaidó se declara presidente interino Convocando a la ciudadanía, las Fuerzas Armadas y a la comunidad internacional, el diputado 35 años pidió ayuda para asumir el mando del Ejecutivo que, según sus palabras, está siendo "usurpado" por Nicolás Maduro. Diario Uchile Viernes 11 de enero 2019 17:01 hrs. Compartir

En un comunicado el líder de oposición, Juan Guaidó, informó que asume las competencias como presidente de Venezuela y que se acoge a los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución Nacional del país. Asumiendo la legitimidad que me da el artículo 233,333 y 350 de la CRBV convoco al pueblo de Venezuela, a la FAN y a la comunidad internacional para lograr la conformación efectiva del Gobierno de transición #ANRutaPorLaLibertad #CabildoAbierto — Juan Guaidó (@jguaido) 11 de enero de 2019 “Asumiendo el deber que impone nuestra constitución en su artículo 333, el cual obliga a todo venezolano, investido o no de autoridad, a luchar para restituir el orden constitucional. Como presidente de la Asamblea Nacional, único poder electo y legítimo para representar al pueblo venezolano, me apego a la constitución y sus artículos 233, 333 y 350, que me da la legitimidad para ejercer la encargaduría de la presidencia de la República para convocar elecciones libres y convocar al pueblo, la Fuerza Armada y la comunidad internacional para a hacerlo realidad. Necesitamos la fuerza de todo para que podamos lograr el cese de la usurpación y elecciones libres”, manifestó el presidente de la Asamblea Nacional. Comunicado de la Asamblea Nacional de Venezuela Además Guaidó indicó que esta asunción de las competencias de la presidencia busca convocar a un proceso de elecciones libres y transparentes que faciliten una transición pacífica y democrática en el país. Para convertir esto en realidad necesitamos de la sumatoria de la fuerza nacional e internacional para lograr su plena aplicación. #ANRutaPorLaLibertad#CabildoAbierto pic.twitter.com/5nH0lTzE2i — Juan Guaidó (@jguaido) 11 de enero de 2019 Para lograr esto el diputado pidió el apoyo de la ciudadanía y la comunidad internacional. En este sentido, el presidente de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro fue uno de los primeros en reaccionar escribiendo en su twitter que apoyaba “la asunción del presidente Juan Guaidó”. Saludamos la asunción de @jguaido como Presidente interino de #Venezuela conforme al artículo 233 de la Constitución Política. Tiene nuestro apoyo, el de la comunidad internacional y del Pueblo de #Venezuela #OEAconVzla https://t.co/6MgJtbvMFd — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) January 11, 2019 Este anuncio se da durante un Cabildo Abierto en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde diputados del Poder Legislativo, estudiantes, gremios, sindicatos, antiguos seguidores del chavismo y sociedad civil, respaldaron estas acciones del Parlamento. Foto@ Prensa AN

