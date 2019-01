El tenis en shock: Andy Murray anuncia su retiro a los 31 años

“No quiero seguir jugando de esta forma, no estoy dispuesto a seguir con este dolor en los próximos cinco meses” señaló un conmovido Andy Murray en la rueda de prensa del abierto de Australia la mañana del viernes (noche del jueves en Chile).

El escocés, actualmente en el número 230 del ránking ATP, ha sufrido múltiples lesiones que lo mantuvieron alejado del tenis durante 2018, sin embargo su carrera está plagada de logros históricos y forma parte del laureado Big Four, también integrado por el español Rafel Nadal, el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic. Fue el primero en el ranking por 41 semanas en 2016 y durante su carrera cosechó 45 títulos, 3 de Grand Slam (2 Wimbledon y 1 US Open), además de haber llegado a una final de Roland Garros. También tiene dos Oros olímpicos y fue campeón de Copa Davis.

Es el tenista escocés con mayor éxito en la historia de ese deporte y fue el primer británico campeón en Wimbledon desde Fred Perry en 1936 con un triunfo 6-4 7-5 y 6-4 sobre quien era entonces el favorito para coronarse campeón, Novak Djokovic, en la final de 2013.

Andrew Barron Murray nació con la rótula bífida lo que le fue diagnosticado a los 16 años y frecuentemente ha sido la causa de sus lesiones, aunque la razón argumentada por el deportista para su retiro dice relación con una lesión en la cadera. “He estado sufriendo durante un largo tiempo, un total de veinte meses. He intentado hacer todo lo posible pero el dolor no ha cesado”, afirmó el escocés durante la conferencia de prensa.

Las reacciones al anuncio de Murray no se hicieron esperar y sus colegas han utilizado preferentemente la red social Twitter para manifestarle su apoyo. Andy Roddick, por ejemplo expresó a través de su cuenta personal:

“Si esto es cierto, me saco el sombrero ante Andy Murray. De los mejores jugadores tácticos, con resultados increíbles en una época brutal. Solo respeto de mi parte, espero que salga de esto fuerte y sano”.

If this is true, I tip my cap to @andy_murray ! Absolute legend. Short list of best tacticians in history. Unreal results in a brutal era …… Nothing but respect here. I hope he can finish strong and healthy https://t.co/FZbwmvRC2r

