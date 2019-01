1c7406526a

Fernando Pairicán, historiador mapuche: "Creo que Chadwick debe renunciar" Los últimos meses han sido agitados para el movimiento mapuche. La muerte de Camilo Catrillanca en Temucuicui volvió a agudizar un conflicto, que, hasta ahora, ha tenido como consecuencia la destitución de varias autoridades políticas y policiales. Sobre este escenario Radio Universidad de Chile conversó con el historiador mapuche, Fernando Pairicán quien analizó lo que ocurre al sur del río Bío Bío. Montserrat Rollano Viernes 11 de enero 2019 17:32 hrs.

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile el historiador mapuche, Fernando Pairicán analizó el momento actual del movimiento en el contexto de la muerte del joven comunero Camilo Catrillanca a manos de efectivos policiales. El autor de libros como Malon. La rebelión del movimiento mapuche 1990-2013 y la biografía de Matías Catrileo, estima que hay una mayor conciencia ciudadana respecto del tema mapuche, que ha llevado a que el caso de Catrillanca alcance los ribetes actuales. Asimismo, asegura que, pese a los anuncios del Gobierno, la militarización de la zona sigue intacta y es tajante en que el ministro del Interior, Andrés Chadwick debe abandonar su cargo. ¿Qué te parece la declaración del general Mauro Victtoriano sobre su comunicación con el ministro Chadwick? ¿Cómo calificas lo que ha ocurrido durante los últimos días en torno a este caso? Como una suma de mentiras, una suma de intentos de impunidad y que en un momento terminan por salir a la luz pública. Me parece que eso lo más grave dentro de este hecho junto con el asesinato de Catrillanca; la suma de intentos de crear un hecho que quede en la impunidad. Mirado desde una perspectiva histórica, y considerando que otros casos similares no han tenido el mismo desenlace, ¿qué está cambiando? ¿Qué hizo que saliera un intendente, varios generales de Carabineros, el General Director de la institución y que esté en duda la continuidad de Chadwick? ¿Qué diferencia a este caso con otros que han terminado en impunidad? Mayor conciencia tanto de la ciudadanía chilena como también mapuche frente a estos hechos de violencia y por tanto un resultado de una explosión ciudadana crítica frente a estos hechos. Acá el tema más grave es Carabineros de Chile como una suerte de organización casi fuera de control del Estado, con autonomía, que termina siendo -si sumamos el tema de corrupción y todo lo que ha pasado durante los últimos dos años- casi una institución paralela en torno a generar una asociación ilícita para cometer delitos, y entre esos delitos están los intentos de impunidad y también de persecución política hacia el pueblo mapuche como es la operación huracán y luego el asesinato de Catrillanca. Yo creo que Carabineros es clave en esto, y el intento de Chadwick de defender a Carabineros hoy día le está jugando en contra políticamente y públicamente. ¿Crees tú que esa serie de elementos puede haber contribuido a que vaya perdiendo fuerza o legitimidad el tema de la militarización en la zona? La militarización sigue estando en su mismo punto, no han bajado los efectivos policiales, no se ha retirado el Comando Jungla. El movimiento mapuche en el territorio ha seguido denunciando que el Comando Jungla ha seguido estando ahí y que hay una estrategia de parte de los estados de responder al movimiento mapuche a partir de un cerco de carácter policial, pero que con su entrenamiento en Colombia adquiere, ya no un aspecto netamente policial, sino que tiene un militarismo que lo hace distinto a cualquier policía en torno a Chile y por ende, la respuesta del Estado ha seguido siendo la coerción policial y la militarización del Wallmapu como señaló el movimiento el año 2001. ¿Cómo se entiende que, por un lado, se anuncie el supuesto retiro del Gope de Carabineros, y al mismo tiempo se pide un aumento en la dotación de la Policía de Investigaciones en la zona. ¿Qué señal se está dando? ¿Ves alguna contradicción en eso? Por un lado sí y por otro no porque en un lado, la PDI ha hecho el trabajo de esclarecer el hecho del asesinato de Catrillanca. De alguna manera el arte de la PDI es investigar a la policía, yo lo veo desde esa perspectiva. Ahora, sin desconocer ese punto, ya el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet fue el primero que dejó ingresar a PDI al conflicto mapuche. De hecho, bajo su gobierno se crea en Temuco un edificio moderno de la policía contra insurgente que sus labores es hacer la inteligencia y que han sido los que han detenido muchas veces a mapuches que están en clandestinidad. Se supone que son los profesionales, pero también son profesionales de la contra inteligencia, de la persecución, y los últimos hechos de detención han sido a cargo de la PDI, entonces el mundo mapuche afronta dos policías y no se trata de abordar el tema político. El Estado ha dejado a las policías la solución, cuando este tema no es policial, es político. Desde esa perspectiva, ¿podría cambiar algo respecto de las decisiones que se están tomando en la zona la salida de Andrés Chadwick? Yo creo que Andrés Chadwick debe renunciar, me sumo a las palabras de Catrillanca y el Movimiento Autonomista. No comparto en este punto con el senador Francisco Huenchumilla. Yo creo que el movimiento ha sido súper claro; una forma mínima de reparar dentro de los puntos que ha planteado el movimiento es la salida de Andrés Chadwick para comenzar un diálogo y me parece que el ministro del Interior, en el caso relacionado con el mundo mapuche, no ha estado a la altura y ha sido parte del engranaje del intento de impunidad frente al asesinato de Camilo Catrillanca. Una sola estrategia Respecto del accionar del gobierno en la zona, ¿cómo evalúas el rol que está cumpliendo el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno? Algunos destacan la mirada social que le ha dado el Ejecutivo al tema mapuche. Yo lo veo como la misma estrategia social y de seguridad pública: Chadwick y Moreno, es una estrategia para intentar detener el avance del derecho a la autodeterminación del movimiento mapuche y por lo tanto es una salida de carácter multicultural; avanzar no en derechos, sino que, en beneficios culturales, sociales, pero no avanzar en la perspectiva política y por lo tanto, es una salida que intenta detener los derechos a la libre determinación del pueblo mapuche. Hace pocos días se conmemoraron los once años del asesinato de Matías Catrileo. ¿Qué reflexión te surge a propósito de lo que está pasando con Camilo Catrillanca? Lo que está en la parte final del libro es que se intenta crear un trabajo de impunidad frente al asesinato de Matías y ahí está Carabineros, está la persona que firma los certificados, y el contacto entre él y Carabineros para plantar la tesis, que de hecho fue la que sacaron en primera instancia, que el disparo que asesinó a Matías había sido percutado por sus compañeros y eso llevó a alargar el juicio y generar otra hipótesis frente al homicidio, entonces eso desgastó bastante a la familia durante todo ese proceso, y te habla de lo que yo veo que es que hay una situación de carácter colonial en La Araucanía donde a una persona por mínimo poder que tenga, en este caso la persona del Servicio Médico Legal, decide actuar a favor de la injusticia y del trabajo de impunidad de carabineros. Son líneas de tejido que te dan cuenta de cómo funciona La Araucanía en torno a la diferencia entre el mapuche y el no mapuche. Los no mapuche tienen absolutamente el control de todo, de todas las instituciones de poder. El año pasado Héctor Llaitul vaticinó que, si asumía Sebastián Piñera en el Presidencia, se agudizaría el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. A la luz de los hechos, ¿compartes esa visión? No comparto el vaticinio de Llaitul porque cuando comenzó el gobierno de Sebastián Piñera, lo que sí estaba marcando era Moreno con su idea del multiculturalismo, creo que si esto se ha modificado ha sido en torno al asesinato de Catrillanca. No comparto esa hipótesis, porque los primeros tiempos de la administración de Piñera bajo el poder de Moreno, era claro que el movimiento mapuche estaba interpelando frente a esta noción multicultural y ahí estaba Aniceto Norin y otros dirigentes mapuche y sólo el asesinato de Camilo Catrillanca y la impunidad frente a esto, ha hecho que se deteriore el proyecto de Sebastián Piñera que no es distinto al de Michelle Bachelet. Yo no veo ninguna diferencia entre Bachelet uno y dos y Piñera uno y dos.

