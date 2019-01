1c7406526a

Vecinos de Navidad marchan contra CGE en Rancagua A dos años del incendio que dejó la comuna, dos centenares de habitantes de la comuna de la región de O'Higgins acompañados de la diputada Alejandra Sepúlveda y autoridades locales, realizaron una manifestación en las afueras de la oficina de la eléctrica en Rancagua. Diario Uchile Viernes 11 de enero 2019 16:39 hrs.

Vecinos de la comuna de Navidad, junto a la diputada Alejandra Sepúlveda (FREVS), el alcalde Horacio Maldonado Mondaca, los concejales Yanko Blumen Antivilo, Fidel Flores, Gabriel Palma Donoso (Litueche), protestaron este viernes en las oficinas de CGE Distribución de Rancagua, para solicitar a la compañía que asuma sus responsabilidades por el reciente incendio que arrasó con casi 400 hectáreas de bosque nativo e implantado y que dejó 4 viviendas calcinadas. En la instancia, la parlamentaria y los ciudadanos entregaron un petitorio a la compañía en el cual solicitaron que “responda por los inmensos y graves daños causados por el mal emplazamiento, mal estado y falta de mantención de la red de distribución eléctrica. Que indemnice a las víctimas y a la comuna de Navidad por la afectación de sus bienes, fuentes de trabajo perdidas y menoscabo del desarrollo agrícola y turístico, ya que la Compañía General de Electricidad (CGE) aún no paga las indemnizaciones que públicamente anunció que realizaría a causa del gran incendio de 2017. Además, que realice las inversiones necesarias para trasladar los tendidos eléctricos de la Comuna de Navidad desde los campos privados a los caminos públicos y vecinales”. Al respecto, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, señaló que “estamos acá pues hemos tenido incendios forestales de más de 400 y hasta 2 mil hectáreas. Entonces, ante la irresponsabilidad de la empresa, venimos a entregar el petitorio y reclamar de la situación que está ocurriendo, de la misma forma que iremos a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles”. “Lamentablemente nosotros queríamos hacer una reunión coordinada con los vecinos, la CGE y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, hoy acá, pero éstos últimos no llegaron, estuvimos incluso en conversación con Santiago pero no obtuvimos respuestas, lo que lógicamente molesta y yo lamento porque quienes tienen que fiscalizar que las leyes y normativa que deben cumplir las empresas eléctricas se cumplan es precisamente la Superintendencia, y con esta actitud nos queda la sensación que estamos en tierra de nadie. Razón por la cual, insistiremos e iremos a Santiago a plantearles el petitorio de los vecinos, la autoridad tiene que tener claro que no bajaremos los brazos, porque aquí se afectó la vida de la gente, sus trabajos, la flora y fauna, y eso no puede quedar sin responsables”, sentenció. Por su parte, el concejal de Navidad, Yanko Blumen, reclamó que “los navidaínos venimos enfrentando, hace ya bastante tiempo, una serie de negligencias por parte de CGE debido a los constantes e injustificados cortes del suministro que suceden todas las semanas. Esta situación no es normal ni mucho menos aceptable”. “Pero, la gota que rebalsó el vaso fue el incendio ocurrido entre el 2 y 6 de enero pasado. Incendio que quemó aquello que no alcanzó a quemarse el 2017, y que provocó la pérdida de viviendas (vecinos que quedaron en la calle), el sustento laboral debido a la destrucción del paisaje natural que significaba una atracción turística importante. Asimismo, provocó un daño ecológico incalculable, la devastación de bosque nativo y la degradación absoluta de la biodiversidad que éste albergaba”, agregó. “Esto es inaceptable, una burla a la Ciudadanía, no es posible que 2 años después del devastador episodio del 2017 volvamos a enfrentar una situación como esta”, sentenció Blumen. Respecto del petitorio que fue entregado, el jefe comunal comentó que ”en concreto, esperamos que la empresa se haga cargo en generar un mejor servicio, que cumpla con sus obligaciones y responda por los daños generados por este incendio y el del 2017, tanto a nivel humano como medioambiental, asegurándonos la calidad de un servicio que hoy es pésimo pero que, igualmente, continuamos pagando todos los habitantes de Navidad”. Finalmente, Susana Díaz, vecina afectada por el incendio afirmó que “nuestra principal demanda es que CGE haga los trabajos como corresponde y esto es sacando el tendido eléctrico a la vía pública, como siempre debió haber sido. Que no por abaratar costos se esté perjudicando a gente sencilla y de esfuerzo, que se esté matando nuestra flora y fauna, bosques milenarios perdidos en un par de minutos, a causa de la irresponsabilidad y mala o nula manutención del sistema de cableado”,

