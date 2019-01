67c6036a36

Justicia Nacional Política Diputada Camila Vallejo se querella contra comunicador por divulgar noticia falsa La parlamentaria del PC indicó que acciones "irresponsables" como la protagonizada por Gonzalo de la Carrera debilitan la democracia. Rodrigo Fuentes Lunes 14 de enero 2019 15:00 hrs.

La diputada del Partido Comunista Camila Vallejo, interpuso este lunes en el Centro de Justicia una querella por “injurias graves” contra el comunicador Gonzalo de la Carrera. El locutor de radio Agricultura difundió a fines de diciembre pasado una noticia falsa donde aparecía la parlamentaria invitando a recuperar el “derecho a la pedofilia” De la Carrera público en redes sociales la información del supuesto medio español La tribuna de España, cuyo título era “Comunista Chilena defiende el derecho a la pedofilia”. En la oportunidad, la diputada Camila Vallejo indicó que en torno a la difusión de la fake news no hubo ingenuidad por parte del también militante de Evópoli, sino que precisó, una intención clara de perjudicar su honra. “En una sociedad que se ha acostumbrado a la mentira y hacer política en función de la mentira, tenemos que generar medidas ejemplificadoras y pararlas. Una democracia no se sostiene en base a falsedades y hemos visto que, en el mundo, también en Latinoamérica, personas han llegado a gobernar a partir de la difusión de fake news, porque las han utilizado como herramienta para atacar a su adversario, y eso nos parece grave, ya que la política se debe construir en base a verdades y no sobre injurias”, afirmó. Destacar que después de difundir la noticia falsa, Gonzalo de la Carrera se disculpó de la publicación. Sin embargo, para la diputada Camila Vallejo, los descargos efectuados por el comunicador no son considerados auténticos. “Es muy irresponsable alguien que trabaja en un medio de comunicación, que si bien no es periodista, sea abalado por radio Agricultura, quien no aplicó ninguna sanción. Yo no creo en las buenas intenciones de este personaje porque dándose cuenta que la notica era falsa, insistió, incluso señaló otra falsedad, que supuestamente yo consideraba que los fetos en el vientre materno eran parásitos, cosa que jamás he dicho”, argumentó. En la presentación de la querella, la diputada estuvo acompañada de parlamentarios del Frente Amplio y de la ex Nueva Mayoría. Recordemos que, difundida la noticia falsa, militantes de Evópoli, pidieron a Gonzalo De la Carrera explicar al Tribunal Supremo del partido las razones por difundir mentiras sobre Camila Vallejo y la pedofilia. Hecho que, para los correligionarios, desprestigió a la colectividad oficialista.

