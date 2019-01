28be3d155f

b7ab272f87

La Orquesta Usach toca gratis en el barrio Yungay y en Pedro Aguirre Cerda La agrupación abre su temporada con dos conciertos que contemplan obras de compositores chilenos y una pieza poco conocida de Beethoven. Diario Uchile Lunes 14 de enero 2019 11:52 hrs. Compartir

La Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago (Usach) abrirá esta semana su temporada 2019 con dos conciertos gratuitos, que se realizarán en el Teatro Novedades y en el Centro Cultural de Pedro Aguirre Cerda. El elenco estará este miércoles 16 en el tradicional recinto del barrio Yungay, sumándose a la Fiesta del Roto Chileno. Al día siguiente estará en la comuna ubicada hacia el sur de la capital. “Será un concierto con un espíritu muy veraniego y dirigido a un público popular, con acento en los compositores chilenos pero sin dejar de lado esas novedades, si se le puede decir así, de nuestro repertorio clásico”, explicó el director titular de la orquesta Nicolas Rauss, quien encabezará ambas presentaciones. En ambas ocasiones, la agrupación comenzará con Músicas retocadas, una obra del director musical de Congreso, “Tilo” González, y seguirá con Momento andino, de Vicente Bianchi. También tocará tres piezas de Enrique Soro: “Sovente penso”, “Nom m’ami piu” y “Chanson triste”, interpretadas por la soprano Andrea Aguilar. “Con Enrique Soro estamos haciendo un verdadero trabajo de rescate. Estamos haciendo un estudio crítico de su obra y estas piezas las sacamos y desempolvamos del galpón de su casa. Es la segunda vez que se interpretan desde 1920”, destacó Rauss. Luego de un intermedio, los conciertos continuarán con la suite Jeux d’enfants, de Georges Bizet y terminarán con la Obertura del rey Esteban, compuesta por Beethoven para celebrar la apertura del Teatro Nacional de Budapest, en 1811. “Tengo una afición por Beethoven desde pequeño, fue por él que llegué a la música clásica y la verdad es que no sé si existirían tantas orquestas en el mundo sino fuera por su figura. Beethoven tiene once oberturas y siempre se tocan las mismas. La Obertura del rey Esteban es muy inusual, yo mismo la he dirigido hace unos años, pero para nuestra orquesta es totalmente nueva y en general se programa muy poco”, explicó el conductor. Los conciertos se realizarán a las 19:30 horas del miércoles 16 y jueves 17 de enero, en el Teatro Novedades (Cueto 257) y en el Centro Cultural de Pedro Aguirre Cerda (Paseo Grohnert 5510), respectivamente. Más información en este enlace.

La Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago (Usach) abrirá esta semana su temporada 2019 con dos conciertos gratuitos, que se realizarán en el Teatro Novedades y en el Centro Cultural de Pedro Aguirre Cerda. El elenco estará este miércoles 16 en el tradicional recinto del barrio Yungay, sumándose a la Fiesta del Roto Chileno. Al día siguiente estará en la comuna ubicada hacia el sur de la capital. “Será un concierto con un espíritu muy veraniego y dirigido a un público popular, con acento en los compositores chilenos pero sin dejar de lado esas novedades, si se le puede decir así, de nuestro repertorio clásico”, explicó el director titular de la orquesta Nicolas Rauss, quien encabezará ambas presentaciones. En ambas ocasiones, la agrupación comenzará con Músicas retocadas, una obra del director musical de Congreso, “Tilo” González, y seguirá con Momento andino, de Vicente Bianchi. También tocará tres piezas de Enrique Soro: “Sovente penso”, “Nom m’ami piu” y “Chanson triste”, interpretadas por la soprano Andrea Aguilar. “Con Enrique Soro estamos haciendo un verdadero trabajo de rescate. Estamos haciendo un estudio crítico de su obra y estas piezas las sacamos y desempolvamos del galpón de su casa. Es la segunda vez que se interpretan desde 1920”, destacó Rauss. Luego de un intermedio, los conciertos continuarán con la suite Jeux d’enfants, de Georges Bizet y terminarán con la Obertura del rey Esteban, compuesta por Beethoven para celebrar la apertura del Teatro Nacional de Budapest, en 1811. “Tengo una afición por Beethoven desde pequeño, fue por él que llegué a la música clásica y la verdad es que no sé si existirían tantas orquestas en el mundo sino fuera por su figura. Beethoven tiene once oberturas y siempre se tocan las mismas. La Obertura del rey Esteban es muy inusual, yo mismo la he dirigido hace unos años, pero para nuestra orquesta es totalmente nueva y en general se programa muy poco”, explicó el conductor. Los conciertos se realizarán a las 19:30 horas del miércoles 16 y jueves 17 de enero, en el Teatro Novedades (Cueto 257) y en el Centro Cultural de Pedro Aguirre Cerda (Paseo Grohnert 5510), respectivamente. Más información en este enlace.