e1311dcabf

b9385872d7

Cultura Cineteca Nacional exhibe La flor, película argentina de 14 horas de duración La cinta se proyectará entre el 16 y el 20 de enero. Por su extensión, la película será dividida en tres partes. La entrada para todas las funciones es gratuita. Diario Uchile Martes 15 de enero 2019 8:50 hrs. Me Gusta Compartir

En el marco de Cine Lab y el Festival Santiago a Mil, llega a nuestro país el realizador argentino Mariano Llinás junto a su último largometraje, La flor (2016), cinta que será exhibida entre el 16 y el 20 de enero en las salas de la Cineteca Nacional de Chile ubicadas en el Centro Cultural La Moneda. Esta no será cualquier tipo de exhibición, sino que un verdadero desafío cinéfilo dada la increíble duración del filme: 14 horas. Por este motivo, la película se programará dividida en tres partes, con dos funciones para cada una de ellas. Su inédita duración no impidió que en la última versión del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) se alzara con el galardón de Mejor Película. El largometraje se caracteriza por su narración no lineal y desestructurada, pues cuatro de sus seis historias no tienen final y no cuentan con otra conexión más que sus cuatro actrices: Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes, quienes trabajan en todas las historias interpretando personajes diferentes. La película está hecha con ellas y, en algún punto, es sobre ellas. Adicionalmente, su director Mariano Llinás protagonizará un encuentro con el público, moderado por los críticos Christián Ramírez y Antonia Girardi, en donde abordará su obra. Esta conversación se realizará el día 18 de enero a las 15:00 horas en la Sala de cine de la Cineteca Nacional de Chile. La entrada para todas las funciones es gratuita.

En el marco de Cine Lab y el Festival Santiago a Mil, llega a nuestro país el realizador argentino Mariano Llinás junto a su último largometraje, La flor (2016), cinta que será exhibida entre el 16 y el 20 de enero en las salas de la Cineteca Nacional de Chile ubicadas en el Centro Cultural La Moneda. Esta no será cualquier tipo de exhibición, sino que un verdadero desafío cinéfilo dada la increíble duración del filme: 14 horas. Por este motivo, la película se programará dividida en tres partes, con dos funciones para cada una de ellas. Su inédita duración no impidió que en la última versión del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) se alzara con el galardón de Mejor Película. El largometraje se caracteriza por su narración no lineal y desestructurada, pues cuatro de sus seis historias no tienen final y no cuentan con otra conexión más que sus cuatro actrices: Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes, quienes trabajan en todas las historias interpretando personajes diferentes. La película está hecha con ellas y, en algún punto, es sobre ellas. Adicionalmente, su director Mariano Llinás protagonizará un encuentro con el público, moderado por los críticos Christián Ramírez y Antonia Girardi, en donde abordará su obra. Esta conversación se realizará el día 18 de enero a las 15:00 horas en la Sala de cine de la Cineteca Nacional de Chile. La entrada para todas las funciones es gratuita.