Cultura Congreso celebra medio siglo de música: "Más que artistas, somos gente que trabaja como artesanos" El grupo inicia la próxima semana las celebraciones por su medio siglo de trayectoria con tres conciertos en el Teatro Municipal de Las Condes. "Uno no se da cuenta", dicen. Diario Uchile Martes 15 de enero 2019 18:31 hrs.

Tres conciertos en el Teatro Municipal de Las Condes, entre el jueves 24 y sábado 26 de enero, darán inicio a las celebraciones que Congreso realizará durante toda la temporada para festejar sus 50 años de carrera. La serie de actuaciones abrirá una etapa en la que el grupo formado en Quilpué planea presentarse en todas las regiones de Chile, además de visitar algunos países de Latinoamérica y Europa. También contemplan al menos un proyecto de danza y una exposición. En conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, el baterista Sergio “Tilo” González dijo que “la verdad es que uno no se da cuenta. Nadie se imaginó, cuando comenzamos de niños, que esto iba a tener esta duración, pero ha sido maravilloso. Tenemos un disco nuevo, entonces los 50 años podrían ser 20, 30 ó 15. No se notan los 50 años en nosotros”. Sin embargo, el director musical del grupo admitió que “no podemos estar ajenos a los cambios, a todo lo que ha pasado en Chile en 50 años. Eso nos afecta como creadores, como hacedores de música. Más que artistas, somos como gente que trabaja como artesanos. No estamos instalados en la industria, somos de un oficio, en el fondo”. “Uno no puede estar ajeno a lo que sucede en las calles, a la gente que tiene alrededor. Esto no es hacer música porque se junta una nota con otra, tiene que tener un sentido. La música es memoria, es denuncia, también es alegría, pero uno tiene que estar atento a dónde está viviendo. ¿Por qué me tocó ser músico? ¿Por qué tengo que expresarme a través de ese oficio? Sería muy raro meterse en la pieza y grabar cosas que no tengan nada que ver con mi vida”, agregó. En tanto, el percusionista Raúl Aliaga recordó su ingreso a la formación, a inicios de los ‘90: “Yo era admirador de Congreso antes de ser llamado por ‘Tilo’ y realmente considero que ha sido una vida familiar. Nuestra propia familia ha cedido para poder conformar esta otra familia musical. Eso es enriquecedor y estoy muy agradecido de estar participando de este este presente continuo. Ni pasado ni futuro, sino que presente”. En esa línea, Aliaga destacó que la larga experiencia de la banda se expresa, por ejemplo, en las presentaciones en vivo: “El otro día, por ejemplo, tocamos en Lo Prado y hacía tiempo que no nos juntábamos a ensayar. Nos juntamos, probamos sonido y cuando llegó el momento del show parecía que llevábamos varios días ensayando. O sea, hay un fiato que va más allá del aspecto técnico, que tiene que ver con los afectos y la acumulación de las experiencias”. Congreso se presentará a las 20:30 horas del jueves 25, viernes 25 y sábado 26 de enero en el Teatro Municipal de Las Condes. Las entradas tienen valores entre 15 y 27 mil pesos. Más información en este enlace. Foto: Gabriela Medina / Radio U. de Chile.

