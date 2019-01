e1311dcabf

Diputado Mellado por La Araucanía: "La famosa militarización se produjo en el gobierno de Bachelet" En la primera sesión de la Comisión Investigadora del Caso Catrillanca, el diputado RN Miguel Mellado propuso oficiar a la ex presidenta Michelle Bachelet para que explique, en la instancia, qué motivó la declaración del sector de Pailahuque como zona de seguridad. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el parlamentario expuso sus razones. Tomás González F. Martes 15 de enero 2019 16:08 hrs.

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados a cargo de indagar la muerte de Camilo Catrillanca resolvió, este lunes, oficiar a la ex presidenta Michelle Bachelet para que explique las razones que motivaron la creación de una zona de seguridad en el sector de Pailahueque entre 2015 y 2016. La solicitud la hizo el diputado de Renovación Nacional (RN), Miguel Mellado, y fue aprobada a través de una votación en la primera sesión de la Comisión. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Mellado explicó lo que lo motivó a proponer la medida. “Este tema que se está investigando es un tema que viene más atrás. Entonces, si viene más atrás, tiene un inicio. ¿Cuál es el inicio de esto? El inicio es cuando se creó la zona de seguridad en Pailahueque. ¿Quién la creó? El gobierno de Michelle Bachelet entre 2015 y 2016. Entonces, preguntémosle a ella: ¿Por qué la creó? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué estudios tenía? ¿Quién la asesoró? Eso es lo que hay que preguntarle”, señaló el parlamentario. La investigación pretende remontarse a los gobiernos anteriores en la búsqueda de antecedentes y responsabilidades, pues para el diputado por el distrito 23 de la región de La Araucanía, la llamada “militarización” de la zona es el tema clave. Ante esto, Mellado manifestó que es un error atribuirle el concepto al gobierno actual. “Tú lo escuchas en todas las declaraciones del pueblo mapuche. Dicen ‘la militarización de La Araucanía’. Bueno, esa militarización, para que sepan, la famosa ‘militarizacion’, se produjo en el gobierno de Michelle Bachelet. Entonces hay que empezar desde ese año para adelante”, dijo Mellado. Por otra parte, y buscando respuestas en la administración actual, la Comisión también resolvió, en su primera sesión, invitar a todos los carabineros que estuvieron involucrados en el procedimiento en el que ocurrió el homicidio del comunero mapuche. Entre ellos, el ex general director de Carabineros, Hermes Soto, y los ex generales Christian Franzani y Mauro Victoriano. Consultado por la presencia de autoridades o ex generales de la administración de Michelle Bachelet, Mellado respondió que la intención de invitarlos a la Comisión está, pero que duda de sus presencias. “A (Mahmud) Aleuy lo vamos a invitar, también a (Mario) Fernández y al ex ministro (Jorge) Burgos también. Pero (Bruno) Villalobos no vino a la Comisión Huracán, menos va a venir a esta. Lo vamos a invitar igual, pero no va a venir. No creo que venga”, sostuvo. Finalmente, la Comisión resolvió dejar la última sesión para invitar al ministro del Interior, Andrés Chadwick, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla y al intendente de La Araucanía, Jorge Atton. Además, y en la línea de buscar responsabilidades más atrás, a esa misma sesión acordaron invitar a los ex ministros Mario Fernández y Jorge Burgos, al ex intendente de La Araucanía, Luis Mayol, y a la ex gobernadora, Andrea Parra.

