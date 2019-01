84766f332c

Política Trabajadores de ENAP se movilizan contra despidos masivos El lunes comenzaron las movilizaciones en rechazo al plan de ajuste de la empresa, el que implicará despidos a nivel nacional. Los trabajadores señalan que ellos no son los culpables de la "desastrosa" gestión anterior y responsabilizan al ex Gerente General, Marcelo Tokman. Pilar León Martes 15 de enero 2019 18:26 hrs.

La Federación de Trabajadores del Petróleo de Chile (Fenatrapech) y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) iniciaron movilizaciones a nivel nacional contra las medidas anunciadas por la empresa, las que contemplan 500 despidos. “Las movilizaciones se enmarcan dentro del plan de ajuste que tiene la empresa, el que se anunció a fines de diciembre y que consiste en el despido de 500 de trabajadores y trabajadoras. En este momento, los trabajadores se encuentran en negociación con la empresa, pero el anuncio de los despidos sigue en marcha, entonces, la movilización es para evitar estos despidos y que los trabajadores no asuman las consecuencias de administraciones pasadas”, afirmó el integrante del Sindicato de Trabajadores de ENAP, Yerko Obilinovic. Para el presidente de Fenatrapech y secretario general de la Central Única de Trabajadores (CUT), Nolberto Diaz, “antes de cobrarse con los trabajadores la cuenta de las finanzas de la ENAP, lo que tienen que hacer Loreto Silva y Andrés Roccatagliata, gerente general de la empresa, es entregar los antecedentes a la justicia de la desastrosa gestión de Marcelo Tolkman. En los últimos 30 meses la empresa se endeudó en mil trescientos millones de dólares y nadie es capaz de dar una explicación, ¿Dónde está esa plata? ¿En qué se invirtió? Sin embargo, la primera medida del gobierno de Sebastián Piñera, con Loreto Silva a la cabeza y Andrés Roccatagliata secundandola, es vender activos y despedir trabajadores”. Las manifestaciones de los trabajadores de ENAP comenzaron el lunes en Magallanes y, este martes, se extendieron al resto del territorio nacional. Durante la mañana del miércoles, dirigentes sindicales expondrán la situación ante el Senado para solicitar la intervención de la Comisión de Minería en el plan de ajuste. Las denuncias contra ENAP El presidente de Fenatrapech, junto con los parlamentarios de RN, Leónidas Romero y Manuel José Ossandon, solicitaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que se haga parte de las investigaciones sobre las irregularidades financieras denunciadas por los trabajadores de ENAP. Lo anterior, luego de que la semana pasada la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, a cargo de indagar las fallas en las inversiones de la estatal que tienen a la empresa con una deuda de cinco mil millones de dólares, eximiera de responsabilidad a la gestión de ENAP. “Independiente de que se trate de una empresa del Estado, los ejecutivos no pueden dilapidar la plata de todos los chilenos y que no les pase nada. Estamos pidiendo que se investigue la administración de la empresa en el gobierno de Bachelet y en lo que va del gobierno del presidente Piñera, que es de mi sector, donde ayer estuvo el señor Tokman y hoy esta Loreto Silva. Aquí el caiga quien caiga tienen que ser real, no se puede tapar a nadie”, aseguró el diputado de RN, Leónidas Romero, Recordemos que en mayo de 2018, Marcelo Tokman presentó su renuncia como Gerente General de la ENAP, cargo en el estuvo durante cuatro años. Su salida se produjo luego de la conformación del nuevo directorio de la empresa estatal, que ahora encabeza la ex ministra de Obras Públicas del primer gobierno de Sebastián Piñera, Loreto Silva. Foto principal: SindicatoENAP Concón

