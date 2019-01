Conversaciones con la naturaleza

(Esta columna se lee mejor si se reproduce el archivo de audio inserto)

Conversar en el siglo XXI, es una acción muy evolucionada de siglo en siglo.

Interesante resulta la definición del Diccionario (2006)[1], el infinitivo del verbo intransitivo conversar proviene del latín, que significa conversari, esto es vivir en compañía. Hablar unas personas con otras.

En esta ocasión quiero relacionar tres conceptos fundamentales en torno a la conversación, esto es, Territorio Identidad Naturaleza, si observamos con atención, vemos que no las he separado por comas no por “y”, pues bien, se trata justamente de relacionar los conceptos, cuando intercalamos comas o conjunciones los separamos.

¿Conversamos y vivimos en compañía entre ciudadanos?

Wikipedia muestra una definición no editada que dice que: “una conversación es un diálogo oral o escrito entre dos o más personas que intervienen alternativamente expresando sus ideas y/o afectos sin necesidad de planificación. Se establece una comunicación a través del lenguaje verbal (en una sala de chat y al hablar) y lenguaje no verbal kinésica, gestos, muecas, etc”.

Mira los tuyos

Maribel Mora Curriao[2]

Sigue hermana

toma tu wenu folle y marcha;

ve con la consigna

a defender la tierra

en los caballos azules que te inspiran.

Suelta los jinetes del bien

galopando en tu interior

Lleva la flecha que ocultas

en ese volcán ardiendo.

Mira los tuyos en el mar de deseos blancos y puros.

Escucha el lenguaje oral de tus antepasados.

En libros que habitan tu cuerpo

murmullo de ríos hablando a tus ojos.

Analiza el árbol

fluyendo tus venas.

Respira…mírate…

eres pueblo nación y serás si no lo niegas.

Abre las páginas

en voz de historiadores mapuche

consulta a Chiwailaf

en su recado confidencial…

Nuestra cosmovisión…

Nugllen ñaña, nublen lamben

de oriente a poniente,

el círculo continúa…

de oriente a poniente siempre…

Pareciera ser evidente que el carácter de las conversaciones ha evolucionado con la tecnología! Por otra parte las comunicaciones tanto orales como escritas no siempre conllevan las comunicaciones del ser que comúnmente esperamos al evocar una conversación entre personas que cohabitan un espacio común. Es así como las nociones o conceptos de Territorio Identidad Naturaleza nos han llevado por sendas muy variadas, tan variadas como que a veces, cuando nos comunicamos, tenemos la sensación de una conversación. Sin embargo a veces hay mucha distancia entre esa comunicación y el sentido primario de “vivir en compañía”, como evocamos en el primer párrafo de esta columna.

¿Cuántos territorios habitamos cotidianamente?

¿En cuáles de ellos nos sentimos identificados?

¿Qué de naturaleza originaria hay en ellos?

¿Cuántas conversaciones sostenemos en ellos?

[1] MS. Planificación Urbana Paris 8, MS.Desarrollo Regional PUC

[2] El pequeño Larousse ilustrado

[3] Poeta y profesora de Estado en Castellano. Dra. Estidios americanos de la Universidad de Santiago. Entre otras publicaciones La memoria iluminada: poesía mapuche contemporánea (2007).