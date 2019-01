7c75e7540e

Nacional Política Diputado Félix González: "No podemos seguir en un acuerdo de oposición con gente que no es de oposición" La decisión afectaría la elección, en marzo, del DC Gabriel Silber, quien debiera encabezar la Cámara de Diputados y, por otro lado, se podrían poner en juego las presidencias del Frente Amplio en algunas comisiones de trabajo. Diario Uchile Jueves 17 de enero 2019 19:41 hrs.

El diputado ecologista Félix González declaró la mañana de este jueves, a nombre de la bancada frenteamplista que congrega a 20 diputados, que no pueden seguir manteniendo una oposición con partidos de la Nueva Mayoría con los que no que mantienen una misma perspectiva en temas país. “No podemos seguir en un acuerdo de oposición con gente que no es de oposición, que no se comporta como tal y que han sido funcionales al Gobierno de Piñera”, señaló, Con esta afirmación, González declara un quiebre con el acuerdo mantenido entre el FA y las restantes fuerzas de oposición para liderar la Cámara de Diputados y las distintas comisiones, esto ante la votación de partidos como la Democracia Cristiana y el Partido Radical alineados con el Gobierno para apoyar la Ley de Migraciones que dejó fuera indicaciones de la oposición. A esto se suma el débil apoyo de estos ante la acusación constitucional contra Chadwick. La decisión afecta la elección en marzo del DC Gabriel Silber, quien debiera encabezar la Cámara de Diputados, y por otro lado, se podrían poner en juego las presidencias del Frente Amplio en algunas comisiones de trabajo. Sin embargo, para los diputados frenteamplistas existe un compromiso con quienes apostaron por su programa de gobierno en temas que son clave para esta bancada y no los pueden defraudar.

