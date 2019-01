7c75e7540e

La campaña que busca renombrar la estación de metro Hospitales como Dra. Eloísa Díaz Diario Uchile Jueves 17 de enero 2019 14:27 hrs.

La ciudad de Santiago está a días de vivir un nuevo hito con la inauguración de la futura Línea 3 del Metro, sumando así un total de 118 estaciones en diferentes comunas de la capital. De todas ellas, sólo 8 tienen nombres de mujeres. En este contexto la Universidad de Chile está impulsando una campaña para que el Metro de Santiago cambie en el trazado de la Línea 3 el nombre de la estación Hospitales por Dra. Eloísa Díaz, en honor a la primera mujer médica cirujana del país, egresada de la Casa de Bello. En septiembre de 2017 el rector Ennio Vivaldi presentó la solicitud de este cambio al entonces presidente del Metro, Rodrigo Azócar. El directorio de la entidad estudió esta petición y el 28 de marzo de 2018 comunicó de su rechazo. El nombre Hospitales fue dado por la cercanía de la estación con tres importantes centros de salud, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el San José y el Roberto del Río, sin embargo, que la estación lleve el nombre de la Dra. Eloísa Díaz es un acto reivindicativo con su memoria y su extenso legado en la historia de la medicina, la educación y los derechos de las mujeres. Para esta campaña se utilizará el hashtag #UnMetroParaEloísa en redes sociales y existe una petición por Change.org (http://bit.ly/MetroParaEloisa). Eloísa Díaz fue una mujer pionera. En 1881 y con solo 15 años postuló a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, luego de la promulgación del denominado decreto Amunátegui, que en 1877 permitió a las mujeres ingresar a la educación superior. Lo que permitió se convirtiera en la primera médica cirujana del país y del continente. Su paso por la facultad no fue fácil, tuvo que asistir a clases junto a su madre, ya que no era bien visto que una mujer estuviera “sola” en un ambiente predominantemente masculino, sin embargo, esta situación no fue un impedimento para Eloísa, que el 3 de enero de 1887 recibió su título profesional. Luego de egresar de la universidad, Eloísa Díaz integró el plantel médico del Hospital San Borja y ejerció como académica de la Escuela Normal de Preceptores del Sur. En 1911 fue nombrada directora nacional del Servicio Médico Escolar, cargo en el que se mantuvo por treinta años y le permitió impulsar reformas relevantes como la creación del servicio médico dental en las escuelas, el desayuno escolar obligatorio, la vacunación masiva, además de implementar policlínicas dirigidas a personas de menores recursos. “Eloísa Díaz es es símbolo de una gran causa, rompió esquemas y estableció oportunidades para las mujeres, marcó un hito y rompió prejuicios infundados. Dado el contexto actual, y las movilizaciones que llevan adelante las mujeres en Chile, sería muy afortunado que esta nueva estación de Metro llevara su nombre. Reconocer su figura es reconocer la historia del país y permitir que la ciudadanía y las nuevas generaciones conozcan a Eloísa Díaz, y sientan orgullo por su aporte”, expresó el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

