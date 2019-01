6dc646988d

0e4d7f232f

Nacional Política Fuad Chahín: “El estalinismo con el que ve la política el FA es simplemente inaceptable” El presidente de la Democracia Cristiana se refirió a la decisión del Frente Amplio de abandonar el acuerdo que tenían con la falange para mantener la presidencia de la Cámara de Diputados, y aseguró que la coalición es “una fuerza política que simplemente no es confiable, toda vez que no son capaces de cumplir sus acuerdos”. Andrea Bustos C. Viernes 18 de enero 2019 13:14 hrs. Compartir

Ayer jueves los diputados del Frente Amplio anunciaron que no respaldarán la presidencia del demócrata cristiano Gabriel Silber en la Cámara Baja, esto porque consideran que la Falange y el Partido Radical ha tenido una postura alineada con el gobierno al votar en favor de sus iniciativas. El diputado Félix González fue el encargado de comunicar la decisión, y aseguró que “no estamos contentos con esto y tenemos que transparentar al país que no hay una mayoría de oposición en esta Cámara. Por lo tanto, tenemos la convicción como bancada de que no podemos seguir en un acuerdo de oposición con gente que no se comporta como oposición, que no es oposición”, expresó. Mientras que Tomás Hirsch, diputado del Partido Humanista, dijo que “el acuerdo se rompe del momento en que no hay una oposición, sino que hay sectores que se dicen a sí mismos de oposición, pero han votado sistemáticamente con el Gobierno. Entonces, uno se pregunta cuál es el sentido de este acuerdo”. Consultado por esta situación, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, se manifestó molesto con la actitud del Frente Amplio, y dijo que si han apoyado proyectos del gobierno de Sebastián Piñera es porque votan en función del mérito de los proyectos, pues “somos una oposición crítica y propositiva, a nosotros nos mueve el bien del país. El Frente Amplio quiere que nosotros votemos de acuerdo a lo que ellos determinan en una visión absolutamente autoritaria de la política”. En esa misma línea, Chahín dijo que concuerda con las palabras de Pepe Auth, quien previamente había dicho que el Frente Amplio debe decidirse entre la libertad y el autoritarismo y, además, criticó fuertemente al diputado Raúl Alarcón, más conocido como Florcita Motuda, señalando que “el promotor de la democracia mutó en el más radical de los autoritarios estalinistas” Por su parte, el diputado demócrata cristiano apoyó los dichos e indicó que “el estalinismo con el que ve la política el Frente Amplio simplemente es inaceptable”. Agregó que esto se ve agravado con que “son una fuerza política que simplemente no es confiable, toda vez que no son capaces de cumplir sus acuerdos”. Además, el ex diputado dijo que no respetar lo pactado es una falta de seriedad. “El Frente Amplio no tiene palabra, no conoce lo que son los compromisos, no es capaz ni siquiera de sostener lo que firma. Es un problema de ellos, ya no nuestro”, aseveró. Fuad Chahín dijo que la situación en el Parlamento no se trata de estar a favor o en contra del gobierno, pues en una administración que no tiene mayoría en el Congreso lo peor es que se rechacen todos los proyectos y que se estanquen las legislaciones, y aseguró que los acuerdos siempre fueron en función de la presidencia de la Cámara y nunca se relacionaron con la votación de las legislaciones. En esa línea, indicó que el país no se merece esa actitud que deja los problemas pendientes sin dar soluciones, y que como Democracia Cristiana los “mueve el bien común. A nosotros nos importa Chile y, por lo tanto, vamos a votar de acuerdo a las condiciones pensando en el bien común. Si en algunas cosas tenemos que votar a favor de un proyecto del gobierno porque creemos que es bueno, o porque creemos que luego de las modificaciones, de los aportes, de las sugerencias, de las indicaciones que logramos hacer, es un proyecto que es un avance, lo vamos a hacer”. El presidente de la falange dijo que la actitud del Frente Amplio como política estalinista absolutamente autoritaria es lo que no quieren para Chile y que por esto ellos harán “política en serio”, entendiendo que la sociedad es diversa y requiere actores capaces de construir acuerdos y diálogos para avanzar. Lo que nos queda claro es que si el Frente Amplio no cumple su acuerdo no es posible volver a conversar con ellos, para nada”, sentenció.

Ayer jueves los diputados del Frente Amplio anunciaron que no respaldarán la presidencia del demócrata cristiano Gabriel Silber en la Cámara Baja, esto porque consideran que la Falange y el Partido Radical ha tenido una postura alineada con el gobierno al votar en favor de sus iniciativas. El diputado Félix González fue el encargado de comunicar la decisión, y aseguró que “no estamos contentos con esto y tenemos que transparentar al país que no hay una mayoría de oposición en esta Cámara. Por lo tanto, tenemos la convicción como bancada de que no podemos seguir en un acuerdo de oposición con gente que no se comporta como oposición, que no es oposición”, expresó. Mientras que Tomás Hirsch, diputado del Partido Humanista, dijo que “el acuerdo se rompe del momento en que no hay una oposición, sino que hay sectores que se dicen a sí mismos de oposición, pero han votado sistemáticamente con el Gobierno. Entonces, uno se pregunta cuál es el sentido de este acuerdo”. Consultado por esta situación, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, se manifestó molesto con la actitud del Frente Amplio, y dijo que si han apoyado proyectos del gobierno de Sebastián Piñera es porque votan en función del mérito de los proyectos, pues “somos una oposición crítica y propositiva, a nosotros nos mueve el bien del país. El Frente Amplio quiere que nosotros votemos de acuerdo a lo que ellos determinan en una visión absolutamente autoritaria de la política”. En esa misma línea, Chahín dijo que concuerda con las palabras de Pepe Auth, quien previamente había dicho que el Frente Amplio debe decidirse entre la libertad y el autoritarismo y, además, criticó fuertemente al diputado Raúl Alarcón, más conocido como Florcita Motuda, señalando que “el promotor de la democracia mutó en el más radical de los autoritarios estalinistas” Por su parte, el diputado demócrata cristiano apoyó los dichos e indicó que “el estalinismo con el que ve la política el Frente Amplio simplemente es inaceptable”. Agregó que esto se ve agravado con que “son una fuerza política que simplemente no es confiable, toda vez que no son capaces de cumplir sus acuerdos”. Además, el ex diputado dijo que no respetar lo pactado es una falta de seriedad. “El Frente Amplio no tiene palabra, no conoce lo que son los compromisos, no es capaz ni siquiera de sostener lo que firma. Es un problema de ellos, ya no nuestro”, aseveró. Fuad Chahín dijo que la situación en el Parlamento no se trata de estar a favor o en contra del gobierno, pues en una administración que no tiene mayoría en el Congreso lo peor es que se rechacen todos los proyectos y que se estanquen las legislaciones, y aseguró que los acuerdos siempre fueron en función de la presidencia de la Cámara y nunca se relacionaron con la votación de las legislaciones. En esa línea, indicó que el país no se merece esa actitud que deja los problemas pendientes sin dar soluciones, y que como Democracia Cristiana los “mueve el bien común. A nosotros nos importa Chile y, por lo tanto, vamos a votar de acuerdo a las condiciones pensando en el bien común. Si en algunas cosas tenemos que votar a favor de un proyecto del gobierno porque creemos que es bueno, o porque creemos que luego de las modificaciones, de los aportes, de las sugerencias, de las indicaciones que logramos hacer, es un proyecto que es un avance, lo vamos a hacer”. El presidente de la falange dijo que la actitud del Frente Amplio como política estalinista absolutamente autoritaria es lo que no quieren para Chile y que por esto ellos harán “política en serio”, entendiendo que la sociedad es diversa y requiere actores capaces de construir acuerdos y diálogos para avanzar. Lo que nos queda claro es que si el Frente Amplio no cumple su acuerdo no es posible volver a conversar con ellos, para nada”, sentenció.