Elecciones en RD: Duro cruce de declaraciones entre Javiera Parada y Juan Ignacio Latorre

A una semana de las elecciones internas de Revolución Democrática (RD), la tensión entre los distintos sectores del partido se agudizó este sábado con declaraciones cruzadas entre el senador Juan Ignacio Latorre y la candidata Javiera Parada.

En una entrevista con El Mercurio, el parlamentario habló de su respaldo a la lista que encabeza la diputada Catalina Pérez, que representa el sector del “tercerismo”, y sostuvo que Parada “genera desconfianza en buena parte del partido y del Frente Amplio”.

“Tiene que ver con su trayectoria y cosas que ella hizo en el pasado. Recuerdo cuando ella fue electa en la directiva nacional en 2014 y, al poco tiempo, renuncia, deja botada a la directiva y se va al cargo de agregada cultural en Estados Unidos del gobierno de Michelle Bachelet. Ese tipo de cosas genera mucha desconfianza”, afirmó.

Latorre aludió además a otro episodio, cuando Parada y Sebastián Depolo se reunieron con el ex presidente Ricardo Lagos, sin advertirlo al consejo político de RD. “Son ese tipo de cosas, como sus redes y cercanía con el mundo de la Concertación, las que generan estas diferencias”, señaló.

Senador @LatorreJI ,quizá con estos golpes bajos (van varios) yo pierda algunos votos, pero ud hoy perdió,sin nadie que lo empujara,un pedazo de su dignidad.Y esa no se recupera. Vi mártires que dieron su vida por la dignidad de su cargo,aprenda x favor.Yo ya gané,hoy ud ya perdió pic.twitter.com/d7SGkdejk3

En las primeras horas de la mañana, Javiera Parada utilizó su cuenta de Twitter para contestar directamente al parlamentario: “Quizás con estos golpes bajos (van varios) yo pierda algunos votos, pero usted hoy perdió, sin nadie que lo empujara, un pedazo de su dignidad. Y esa no se recupera”, escribió.

“Vi mártires que dieron su vida por la dignidad de su cargo, aprenda por favor. Yo ya gané, hoy usted ya perdió”, añadió.

Parada recibió también el apoyo de otros personeros del partido, como los diputados Miguel Crispi y Pablo Vidal. Este último -en la misma red social- consideró que las declaraciones de Latorre fueron “injustas e irresponsables” y argumentó que “en el Congreso yo ocupo un escaño que pudo haber sido de ella, y cuando la bajaron, Javiera no dudó en poner a mi disposición a su equipo y a sus redes, por su compromiso absoluto con RD”.

Javiera, valoro mucho tu historia personal y familiar vinculada a los DDHH. Te pido disculpas si te ofendió la entrevista. No me gustó el tono en q salió. Mi intención no es dar golpes bajos, sólo transpatentar diferencias políticas y confianzas en un proyecto. Saludos fraternos

— Latorre Senador (@LatorreJI) 19 de enero de 2019