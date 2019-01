5e89cfecd9

Medio Ambiente Sylvia Earle, en exclusiva: "Somos la única especie con el poder de restaurar la salud del planeta" En conversación con nuestro medio, la destacada bióloga y exploradora estadounidense abordó los que ella considera como temas clave para hacer frente a la complicada situación que viven los ecosistemas marinos a lo largo de nuestro planeta. Sin embargo, Sylvia Earle es optimista. "Este es nuestro tiempo para brillar", dice. Tomás González F. Sábado 19 de enero 2019 9:51 hrs.

Sylvia Earle tiene 83 años, 100 expediciones y más de 7.000 horas debajo del agua. En 1970 encabezó el primer equipo de mujeres aquanautas, viviendo dos semanas a 18 metros de profundidad y tiene el récord de inmersión en solitario: 1.000 metros. Ha participado de conferencias en más de 90 países y en 1990 se convirtió en la primera mujer en asumir la dirección de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). La primera vez que estuvo en Chile fue hace más de 50 años y desde ahí, su relación con nuestro país y sus océanos, ha sido cada vez más cercana. Hace algunas semanas, Earle realizó una corta visita al país en la que aprovechó, entre otras cosas, de reunirse con el Presidente de la República, Sebastián Piñera. Junto a ella, estuvo el ex presidente de Costa Rica, José María Figueres, quien también participó de la comitiva que vino a presentarle al mandatario chileno la iniciativa ‘Antártica 2020’, que busca generar una zona de protección en el continente austral de más de siete millones de kilómetros cuadrados. Así, pretenden conformar un escenario de cooperación mundial para hacer frente al problema de mayor urgencia global: el cambio climático. Pese a la corta estadía, Sylvia Earle se dio el tiempo para conversar con Diario y Radio Universidad de Chile, sobre los principales desafíos que se presentan en la materia y las responsabilidades que tenemos como ciudadanos, frente a la conservación del mayor recurso natural que posee nuestro país. ¿Cuándo comenzaron los problemas para la biodiversidad marina? “Cuando parecía que el océano tenía una capacidad infinita para absorber todo lo querías poner en él, la basura y el plástico de la sociedad, cuando pensamos que el océano podría producir cualquier cosa que quisiéramos, formamos políticas que ahora sabemos que se basaban en la ilusión de que el océano era demasiado grande para fallar. Pero ahora sabemos que está fallando, vemos el colapso de la biodiversidad y no solo en la Antártida, es una situación mundial”. “Crecí durante una era en la que parecía que la tierra siempre le daría al rey humano cualquier cosa que quisiéramos tomar. La naturaleza, los árboles, los peces, el aire que respiramos, pero ahora entendemos que hay límites y que tenemos que apresurarnos y hacer lo que podamos como una criatura en la tierra que no solo ha sido influyente para causar el declive. También somos la única especie con el poder de restaurar la salud del planeta. Los elefantes son inteligentes pero no saben qué hacer para cambiar esto. Conozco a algunos peces muy inteligentes pero, incluso si supieran cuáles son los problemas, no podrían saber qué hacer al respecto. Nosotros tenemos el poder”. La gente común no tiene mucho conocimiento sobre la Antártica y no sabe los problemas reales que existen respecto de este continente. ¿Cuáles son los principales problemas que lo afectan?

“Algunas personas se preocupan por el derretimiento del hielo antártico, en relación con el aumento del nivel del mar, y debemos preocuparnos por eso. El 90% del agua dulce está encerrada en el hielo de la Antártida. Son, principalmente, las masas continentales de hielo las que están involucradas con la elevación del nivel del mar. Pero a medida que el hielo desaparece, se abre la puerta, para que los glaciares en la tierra se deslicen hacia el mar y, con una frecuencia cada vez mayor, se produzca la ruptura de grandes trozos de lo que ha sido hielo marino y hielo terrestre en ambas áreas polares que ingresan al océano”. “Entonces, ese es un factor. Pero el más importante, es la pérdida del sistema de aire acondicionado del planeta, por así decirlo. El mecanismo de enfriamiento que ha tardado tanto en formarse y se está desmoronando tan rápidamente. La humanidad ha prosperado durante este período, en los últimos 20 mil años aproximadamente, cuando las condiciones nos han sido favorables”. ¿Cómo ha sido la respuesta por parte de Chile y los otros países frente a esta situación? “Muchos países, incluido Chile, han establecido bases para la investigación y conservación. Pero el océano no estaba protegido de manera similar. La pesca y especialmente la captura del krill junto con una serie de familias de peces que son únicas -pues viven en estas aguas-, ha ido en aumento. La meta de Antártica 2020 es concretar las acciones que lleven a la protección de esta áreas tan especiales”. “En 2016 se estableció la mayor área de protección marina en el mundo. Eso fue gracias al acuerdo entre las naciones agrupadas en la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), las que sentaron un precedente respecto de cómo debemos ser proactivos en materia de dar, tanto al océano como a la tierra, el respeto y la protección necesaria”. “Alentamos a los otros líderes de todo el mundo y nos reuniremos en la COP25, con el enfoque puesto en el océano, así como en la atmósfera y en la tierra, para poder acordar nuevas políticas que podemos adoptar, para ser esa generación que no solo puede ser testigo del declive, sino también testigo de la recuperación. Esa es la oportunidad que tenemos”. ¿De qué manera se relaciona la protección de estas áreas marinas con la lucha contra el calentamiento global? “Tenemos áreas de protección porque es un mecanismo para mantener estable el planeta porque, al igual que los bosques, son vitales para absorber el dióxido de carbono, y, por cierto, al generar oxígeno. El océano es aún más importante en términos de generar oxígeno y capturar el carbono. La importancia de los bosques marinos de organismos muy pequeños, tanto de las algas grandes como de las pequeñas microalgas, que son agentes poderosos para capturar carbono, generar oxígeno y generar las grandes redes alimenticias oceánicas”. “No comprendimos la importancia de lo que la gente ahora llama carbono azul y de la vida silvestre en el océano que afecta las cadenas alimentarias, afecta los ciclos de nutrientes, afecta la química del océano y, por lo tanto, la química del planeta. Pero ahora lo sabemos. Ahora entendemos. No lo sabíamos hace 50 años, no lo sabíamos tan claramente como lo hicimos hace 20 años, pero ya no hay excusa para, armarse con conocimiento y no dejar que el planeta se escape”. Pero sucede que a veces la gente se preocupa más por la conservación de los bosques y otros paisajes, más que de los océanos. ¿Por qué crees que sucede esto? “Porque no lo sabíamos, no lo veíamos. El conocimiento estaba allí para ser analizado. Solo hemos visto el 10 por ciento del océano, estamos recién empezando a explorar el océano y mientras más exploramos, mientra más profundo vayamos, haremos mayores descubrimientos, encontraremos cosas nuevas. La capacidad para ver el mundo como un todo solo ha sucedido, literalmente, en esta era que vivimos. Los niños están creciendo en un ambiente de conocimiento que antes no existía”. ¿Qué responsabilidad tienen líderes y autoridades políticas en la conformación de estas áreas y una mayor conciencia respecto de la importancia del océano? “La verdadera pregunta que las personas de este país y las personas de todo el mundo deberían plantearse: ¿tenemos la voluntad? ¿Podemos actuar a tiempo para tomar lo que sabemos y aplicarlo de manera que no solo nuestra generación, sino también el futuro de la humanidad, salga de esto?” “¿Qué pueden hacer las naciones de todo el mundo? Lo mismo que pueden hacer las personas tan bien como sus líderes, quienes a través de sus acciones individuales y colectivas, hacen que las cosas pasen de un período de declive a un período de recuperación. Este es nuestro tiempo para brillar”. ¿Cómo ves a Chile enfrentando este problema? “El océano nos da vida y tenemos que devolver la vida al océano, por lo que Chile tiene un papel de liderazgo. Creo que, tal vez, porque Chile tiene más azul que tierra, hay una conciencia concisa o ética de la importancia del océano. Entonces, la cantidad de protección del agua en Chile supera lo que las Naciones Unidas han establecido para 2020 o 2030. Alrededor del 40% del agua en este país se ha establecido para su protección. Pero, aun así, hay una meta que debe incrementarse por el bien de la economía, por el bien de la seguridad, por el bien de nuestra salud, de nuestra prosperidad, pero lo más importante, de la existencia. La naturaleza es lo que todos necesitamos para vivir”. “La COP25, próxima conferencia sobre el clima, se está llevando a cabo aquí, en Chile, y aquí el presidente Piñera se refirió a ella como la COP azul, la primera vez que el océano realmente ha estado al frente y en el centro como tema de discusión crítico”. ¿Qué puede hacer el ciudadano común y corriente respecto a esta situación? “Tomamos decisiones como individuos. Los ciudadanos individuales votan. Los individuos apoyan a las organizaciones que apoyan la protección de los sistemas naturales que hacen posible el cambio. Todos tenemos poder, si eres un niño, un CEO, un periodista o un maestro. Algunas personas tienen una forma con las palabras, otras tienen una forma con los números, otras tienen una manera con los niños. Algunos son científicos. Sea quién sea, mírese en el espejo, identifíquese: ¿Cuál es su super potencia? Todos la tenemos, todos tenemos algo diferente que dar y eso es lo que se necesita. Se trata de cuidar el futuro de todos nosotros, con el super poder que los humanos tienen para hacer una diferencia”.

