Nacional Política DC descarta conversaciones con la derecha y Frente Amplio evalúa ruptura del acuerdo Mientras desde la Falange indicaron que ellos sí respetarán lo acordado, pero anunciaron que no van a tolerar el totalitarismo del Frente Amplio, en el bloque analizan la decisión, la que será zanjada este martes en una reunión que se realizará en el Congreso. Andrea Bustos C. Lunes 21 de enero 2019 14:07 hrs.

Este lunes la posible ruptura del acuerdo administrativo pactado en la oposición para la gobernanza de la Cámara de Diputados ha generado varias reacciones. La directiva de la Democracia Cristiana se reunió hoy para evaluar las acciones a seguir ante este anuncio, el que como se ha podido ver en los últimos días, a través de varias declaraciones, dejó algo molesto al presidente de la falange, Fuad Chahín. Luego de la reunión directiva, Chahín señaló que los compromisos son para cumplirlos, por lo que descartan cualquier conversación o acuerdo con la derecha, esto porque ellos ya adoptaron un pacto y eso es lo que respetarán, ya que consideran fundamental dar lecciones en este tema. El ex diputado dijo que mantendrán su decisión aunque eso signifique perder la presidencia de la Cámara. Además, el presidente de la Democracia Cristiana dijo que la actitud del Frente Amplio es una forma de esconder las diferencias internas de la coalición y que no quieren caer en el juego que se busca generar. “La verdad es que yo creo que es una estrategia para poder ocultar, para poder disimular sus tremendas inconsistencias, para poder ocultar sus diferencias, para poder ocultar sus divisiones y sus peleas internas, y por eso han encontrado en la Democracia Cristiana una excusa. Nosotros no vamos a caer en ese juego, tampoco vamos a cometer el error de pisar el palito e ir a conversar con la derecha, porque nosotros estamos en la oposición. Lo que hicimos fue suscribir un acuerdo dentro de la oposición y lo vamos a cumplir”, expresó. Agregó que pareciera ser que lo único que une al bloque es tener un adversario, y que en este caso han encontrado “en la Democracia Cristiana un factor de unidad, porque no tienen unidad de propósitos, no tienen unidad de ideas, no tienen unidad de propuesta, no tienen unidad en la forma de entender la política, sino que se unen contra otros”. Por otra parte, en el marco de la celebración de los dos años de formación del Frente Amplio, este tema también fue abordado por el bloque este lunes. Al respecto, su vocera Javiera Toro aseveró que están conversando la decisión final, y que lo que realmente les importa es que si se hacen acuerdos estos sean útiles para avanzar en lo que quiere la ciudadanía. “La Democracia Cristiana ha jugado un rol en contra y no ha hecho valer la mayoría supuestamente opositora que había, entonces estamos evaluando la situación porque lo que nos interesa no es quebrar acuerdos ni hacer acuerdos por hacer, lo que nos interesa es poder construir efectivamente mayorías que nos permitan hacer avanzar los intereses sociales populares”, indicó. También se refirió a la situación, la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, quien, si bien no quiso hablar directamente del tema, sí dijo que hay más de una oposición y que se le debe hablar de forma transparente a la gente, mostrándole la realidad de estas relaciones políticas actuales. La definición final se tomará mañana, cuando los parlamentarios del Frente Amplio se reúnan en el Congreso para zanjar la situación. Sin embargo, previamente cada colectividad ha conversado el tema para avanzar en sus posturas.

