Nacional Andrés Celis por déficit en Viña del Mar: Hay que conocer su origen Aunque la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, argumentó que el déficit detectado por Contraloría viene siendo subsanado en los últimos años, el diputado socialista, Marcelo Díaz, calificó de "lapidaria" dicha investigación. Entre tanto, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, aseguró que esperará las conclusiones del Ministerio Público. Eduardo Andrade Martes 22 de enero 2019 18:40 hrs.

Después de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la Municipalidad de Viña del Mar, quedó en evidencia un déficit de aproximadamente 17 mil 500 millones de pesos. En total, fueron 56 las observaciones realizadas por Contraloría, en donde resaltan deudas por casi 336 millones de pesos que, por ejemplo, no se encontraban pendientes en los registros de la municipalidad. Además, el informe da cuenta de otras irregularidades referentes a excesivos gastos por horas extras y pagos por honorarios: cinco mil y siete mil millones, respectivamente, montos que corresponden a poco más de 43 por ciento del total de gastos de personal de esta municipalidad. Otro de los detalles que también llama la atención son los pagos a las empresas Siglo Verde y Gonzalez y Fierro por reparaciones al reloj de flores, que nunca fueron constatadas. Incluso, un funcionario contratado a honorarios por la municipalidad trabajó, supuestamente, para las dos empresas mencionadas, aunque sus horarios de salida le impedían cumplir con ambos contratos. La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, no tardó en responder ante las evidencias mostradas y señaló, a través de Twitter, que la investigación corresponde al 2017 y que entre los años 2018 y 2019 el déficit quedará subsanado.Su versión fue respaldada también por el administrador municipal, Claudio Boisner. “Quisiera insistir en el punto de que hoy día estamos en el 2019 y que las cifras que la Controlaría observó en su informe final son cifras que se refieren a un período pasado, a diciembre del 2017, y pudo haber pasado muchas cosas, pero hoy día estamos trabajando con presupuesto equilibrado”, aseguró Boisner. Una de las primeras reacciones posterior a la publicación del informe de Contraloría, fue la del diputado socialista, Marcelo Díaz, quien -a través de una conferencia de prensa- señaló que los montos mostrados coinciden con las acusaciones que hizo en mayo del 2018 junto al concejal Sandro Puebla. Sobre la defensa presentada por la municipalidad, Díaz exigió mayores explicaciones a Reginato y la instó a asumir responsabilidades políticas del caso, dado que -según dijo- no se trata solo de errores administrativos, sino de delitos. “La explicación que ha dado la alcaldesa es francamente inaceptable. Haber ocultado la información para la aprobación de presupuesto, maquillado las cifras y torcido la realidad de la situación financiera de la Municipalidad para conseguir la aprobación de los presupuestos constituye un acto ilegal”, enfatizó Díaz. Virgina Reginato aseguró, en una entrevista publicada este martes en La Segunda, que se siente respaldada por su partido (UDI) y por Viña del Mar. Mientras tanto, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, también perteneciente al bloque Chile Vamos, aseguró que esperará los resultados del Ministerio Público y del Consejo Nacional del Estado. Precisamente Celis, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, explicó que durante su época de concejal en la municipalidad de Viña del Mar denunció una práctica que consistía en desplazar pagos de un determinado año para el siguiente y que por eso es necesario conocer el origen del déficit. “Yo no me atrevo a aventurar el tema del déficit mientras no conozca el origen del déficit. Y yo creo que eso falta. Las municipalidades tienen déficit, pero es distinto el origen que pueda tener ese déficit”, aseguró el parlamentario. En sus declaraciones, el diputado de RN sostuvo que la defensa de la alcaldesa hace referencia solo al tema del déficit. Sin embargo, sobre las horas extraordinarias mencionadas anteriormente, dijo que el informe de Contraloría señala que muchos funcionarios reintegraron el dinero y que se ha solicitado la devolución de los que faltan. Por el lado del Ministerio Público, según Andrés Celis, el informe de Contraloría solo hace referencia de esta institución en relación con los arreglos del reloj de flores; sin embargo, Contraloría ha pedido la revisión total del informe al Ministerio Público por si se encuentra algún tipo de irregularidad penal.

