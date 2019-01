e925c6f471

Nacional Política María José Hoffmann (UDI): "Me siento más cerca de una derecha compasiva" En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada y nueva vicepresidenta de las UDI dio cuenta de las nuevas direcciones que debiera tomar el partido, además de los principales desafíos bajo el nuevo mandato de Jacqueline Van Rysselberghe. "Lo primero es recuperar la unidad", señaló ante las diferencias que hoy asoman en el gremialismo. Martes 22 de enero 2019 15:09 hrs.

La última elección interna de la UDI -realizada en diciembre pasado- definió la continuidad de Jacqueline Van Rysselbergue al mando del movimiento gremial. Sin embargo, la estrecha diferencia entre las dos listas que se presentaron dejó ver la irrupción de un nuevo desafío para la actual directiva: la cohesión de sus militantes. En entrevista con nuestro medio, la diputada, y ahora vicepresidenta del partido, María José Hoffmann, aseguró que la unidad es algo “que debiéramos recuperar porque eso es lo que nos hace distintos”, y manifestó que, si bien, se han dado diferencias en el último tiempo, estas no serían de fondo. “Si me pones diez temas creo que no debiéramos tener ninguna diferencia de fondo, pero si las tenemos en el estilo y también la forma de comunicarla. En este sentido, yo me siento mucho más cerca de una derecha compasiva. Una derecha que, por ejemplo, si tenemos diferencias con el matrimonio igualitario, que es un tema donde en la UDI probablemente, una gran mayoría no votaría a favor, deberíamos plantear esta diferencia desde la compasión, desde la generosidad, en vez de mostrar una cierta prepotencia dogmática”. Hoffmann también se refirió a las reñidas elecciones en las que la lista de Javier Macaya, a la cual pertenecía, obtuvo el 48 por ciento de los sufragios. Por otro lado, la diputada abordó los desafíos que enfrenta el conglomerado en este nuevo periodo, mostrándose totalmente dispuesta a colaborar. “Nosotros, te diría que perdimos ganando porque sacamos casi la mitad de los votos y hoy día estamos con toda la disposición a colaborar, ya que la UDI ha perdido la relevancia que ha tenido a lo largo de su existencia. Es un partido que le falta marcar posiciones en temas importantes. Hay muchos temas en donde la UDI guarda silencio. Hemos perdido terreno en la formación de jóvenes. Pero tenemos buena disposición a colaborar y espero que la Presidenta así lo entienda”. Finalmente, la actual vicepresidenta del gremialismo llamó a evaluar el comportamiento de la izquierda -específicamente a los dichos de Marisela Santibañez sobre Jaime Guzmán- de cara a los avances que se proyectan en el partido. “Los disparates que han hecho estos diputados estas semanas, obviamente es muy difícil pasar a lo importante; que son los temas sociales. Pero eso es parte de los desafíos de tener el foco donde nos importa. Si somos capaces de tener eso vamos a volver a ser un partido ‘irreductible’, como decía Jaime Guzmán”. El nuevo periodo de Jacqueline Van Rysselbergue como presidenta del partido contemplará la preparación de la lista de candidatos para las elecciones municipales y de gobernadores regionales del año 2020.

