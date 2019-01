e925c6f471

Nacional Política TTP-11: La firma que traba la llegada de medicamentos genéricos Luego de la aprobación del TPP 11 en la Comisión de Relaciones Exteriores, uno de los puntos más criticados es la potestad que el tratado pretende entregar a los laboratorios para ampliar las patentes sobre los fármacos, postergando de esta manera la llegada de productos genéricos a nuestro país. Ricardo Verdugo S. Martes 22 de enero 2019 20:11 hrs.

El despacho del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como el TPP 11, sigue dando que hablar en nuestro país. La Comisión de Relaciones exteriores de la Cámara de Diputados, en tan solo un día, aprobó el ingreso de Chile al tratado de libre comercio más grande del mundo, mismo que se ha planeado durante años. Uno de los puntos más polémicos del acuerdo tiene que ver con el nuevo marco regulatorio para las patentes de los nuevos medicamentos que quieran ser comercializados en Chile, ya que, a favor de las industrias farmacéuticas, el tratado permite vincular las autorizaciones sanitarias que entrega el Instituto de Salud Pública (ISP) con los derechos de exclusividad que entrega el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi). Sin embargo, este no es el único aspecto que dificultaría la llegada de medicamentos genéricos. Para Tomás Lagomarsino, vocero y médico de Fundación Equidad, el monopolio se vería asegurado a través del “linkage”. “Este Tratado tiene un mecanismo llamado ‘linkage’, que facilitará a que la industria farmacéutica seleccione aquellas patentes que les permita mantener por más años un monopolio de venta en Chile de sus medicamentos innovadores, que tienen precios millonarios, impidiendo el ingreso de sus genéricos”. En palabras simples, un laboratorio que haga ingreso de un medicamento original en nuestro país se aseguraría que, mientras mantenga en vigencia su patente, sus competidores genéricos no podrán ingresar al mercado. Lagomarsino enfatizó que “en los medicamentos que ya tienen genérico no tendría ningún efecto, pero en los innovadores sí. Este no es un mecanismo para medicamentos comunes y corrientes, no atacan el precio del paracetamol. Es un mecanismo para resguardar las patentes y los monopolios de los nuevos medicamentos”. El presidente del Colegio Químico Farmacéutico de Chile, Mauricio Huberman, resalta otra arista que viene a echar por tierra las opciones de los genéricos, y tiene que ver con la ampliación de las patentes. “El TPP lo que hace es que, si antes le quedaban 5 años para que entre un genérico, lo que quiere hacer es alargar esos cinco a diez años”. Otro de los puntos que llama la atención respecto del rápido despacho de la firma del TPP-11 en Chile hace referencia al amplio espectro de sectores sociales que la firma involucra, pero que hasta ahora, solo fue discutido en una Comisión. Tomás Lagomarsino señaló que han realizado diversos esfuerzos para que el proyecto sea revisado por especialistas en la materia farmacológica. “Nuestra intención es que el acuerdo sea discutido por muchos más sectores. Aquí ha habido un esfuerzo de años para evitar linkage, por lo que, si se inicia la discusión de este mecanismo, debe ser discutido por los organismos pertinentes. Sobre los medicamentos, creo que los legisladores capacitados están en la Comisión de Salud”. Finalmente, otra de las preocupaciones recae en el consumidor común, ya que, debido al sigilo de la votación del tratado, sus posibles consecuencias hasta ahora no son muy conocidas. Mauricio Huberman, al ser consultado al respecto, concluye que “simplemente, a usted le van a mantener los precios más caros durante más tiempo”. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico ahora está en manos de la Comisión de Hacienda del Parlamento, la que retomará su discusión en marzo, luego del receso legislativo.

