Internacional Política Antonio Ledezma: "No estamos pidiendo un golpe de Estado, se trata de restablecer el orden" En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el ex alcalde metropolitano de Caracas se refirió al resurgimiento de la oposición liderada por Juan Guaidó y al nuevo periodo presidencial de Maduro. "Lo que se hizo en las elecciones fue un fraude", señaló. Diario Uchile Miércoles 23 de enero 2019 16:59 hrs.

Desde el 2017 que Venezuela no se aprestaba a vivir una jornada de protestas como la que fue convocada para este 23 de enero. La conmemoración de los 61 años del fin de la dictadura de Pérez Jiménez, se ha convertido en la ocasión escogida por la oposición para volver a manifestarse en contra de Nicolás Maduro. En conversación con Radio Universidad de Chile, el líder opositor Antonio Ledezma se refirió al resurgimiento de los sectores contrarios al Gobierno, quienes, de la mano del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, pretenden ponerle fin al nuevo periodo del “chavismo” en Venezuela. “Dentro y fuera del país se ha considerado que Nicolás Maduro no tiene legitimidad porque lo que se hizo en las elecciones fue un fraude, por lo tanto hay una ausencia absoluta del presidente, y es por esto que debe asumir temporalmente el cargo quien dirige la Asamblea Nacional”, afirmó. El pasado 11 de enero, a las afueras de la Asamblea Nacional, el diputado de Voluntad Popular y líder de la oposición hizo un llamado al pueblo venezolano, las Fuerzas Armadas y a la comunidad internacional a respaldar su cruzada para asumir el poder Ejecutivo del país. Al respecto, el ex alcalde metropolitano de Caracas remarcó que, bajo ningún caso, esto se trataría de una solicitud de golpe de Estado. “No se pide dar un golpe contra ningún régimen, sino restablecer el orden alterado por Maduro bajo el amparo de los artículos de la Constitución y del pueblo que pide su salida. Tampoco hay enfrentamientos civiles, lo que hay es un pueblo protestando y grupos armados disparando a mansalva en su contra.” Uno de los artículos de la Constitución venezolana a los que hace alusión el líder opositor -específicamente el 233- declara como faltas absolutas del presidente “el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato”, y al mismo tiempo detalla que “mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”. Para Ledezma, esto es motivo de legitimidad absoluta para asumir el control del país. Consultado respecto de factores externos que puedan contribuir al desabastecimiento e inflación en Venezuela, el ex alcalde señaló que más que influencias externas, las causas de la crisis en Venezuela son internas. “El gobierno de Maduro disfrutó de una bonanza petrolera que desgraciadamente no puso al servicio del desarrollo económico y social del país. El Banco Central del país ya no tiene autonomía, fue transformado en una comisaría política del régimen, los cargos lo ocupan personas que no tiene las credenciales académicas ni formación profesional. Además ha habido una política de endeudamiento que pone a nuestro país como el país con mayor volumen de deuda del mundo. También hay que mencionar la devaluación de la moneda producto de las decisiones del gobierno: pasamos de un dólar equivalente a 570 bolívares a un dólar equivalente a miles de millones de bolívares, producto de la inflación”. Finalmente, el ex alcalde descartó de plano que la solución pueda ser obtenida con las ideas del gobierno. “Esto no se va a detener con políticas demagógicas sino que se detiene con la salida de Maduro pues él es el único obstáculo en la ruta hacia la prosperidad”. Venezuela vive este miércoles varias manifestaciones en medio de una grave crisis social y una hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para 2019.

