5995a10439

a23d4b3a51

Consejo de Monumentos decide destino de Villa San Luis El Comité en Defensa de Villa San Luis se reunirá este miércoles con el Subsecretario del Patrimonio, para evitar el colapso del último edificio de la villa y una posible modificación de la declaratoria que hoy estudian los abogados del organismo. Esta modificación legal amenaza en los hechos la declaratoria de monumento nacional. Diario Uchile Miércoles 23 de enero 2019 17:07 hrs. Compartir

Este miércoles 23 a las 17.30 horas en la Biblioteca Nacional, los pobladores desalojados de Villa San Luis expondrán ante el Consejo de Monumentos Nacionales, y no descartan movilizaciones en defensa del edificio declarado monumento nacional y de la declaratoria conseguida el 28 de junio del 2017. Este acuerdo fue tomado en asamblea general y con la presencia de organizaciones de pobladores desalojados de Renca, Conchalí, Pedro Aguirre Cerda, La Granja, Independencia y Lo Espejo. La inquietud de los pobladores surge tras conocerse que el Consejo de Monumentos no ha resguardado el edificio sobreviviente pese a recibir en septiembre pasado, un informe técnico del MOP que recomendaba estabilizar el inmueble para evitar su colapso. Por eso, los pobladores manifestarán su preocupación por el estado de abandono en que se encuentra el último edificio de la Villa San Luis, y por el lento avance del proceso de puesta en valor del sitio de memoria. Las agrupaciones de desalojados exigirán además que inmobiliaria Presidente Riesco resguarde el edificio, tal como lo establece la ley de monumentos nacionales y pedirán que el CMN demuestre con hechos concretos su interés por rescatar la memoria histórica de Villa San Luis. En la reunión se solicitará al Subsecretario que tome cartas en el asunto y que no permita, bajo ningún concepto, que la Villa San Luis pierda su categoría de Monumento Nacional. Además, se solicitará la participación de las y los pobladores que fueron víctimas de desalojo en dictadura, en cualquier decisión que se tome respecto del sitio de memoria. Si el edificio no se estabiliza oportunamente, podría colapsar ante un eventual sismo. Se perdería así la última huella material de un conjunto habitacional que tuvo 27 edificios y que recuerda una masiva violación a los derechos humanos donde todavía no existe justicia ni reparación económica para las víctimas. Asistirán a la cita las siguientes organizaciones: Agrupación por el rescate de la memoria Histórica de los pobladores de Villa San Luis; Agrupación para la reivindicación de los DDHH de los pobladores de Villa San Luis; El Centro Cultural y social al rescate del desalojo Villa San Luis; el Movimiento Esperanza Las Condes; la Agrupación Social y Cultural Desalojados Villa San Luis; el Centro de Desarrollo Social y Cultural Pobladores San Luis y el Comité en Defensa de Villa San Luis.

Este miércoles 23 a las 17.30 horas en la Biblioteca Nacional, los pobladores desalojados de Villa San Luis expondrán ante el Consejo de Monumentos Nacionales, y no descartan movilizaciones en defensa del edificio declarado monumento nacional y de la declaratoria conseguida el 28 de junio del 2017. Este acuerdo fue tomado en asamblea general y con la presencia de organizaciones de pobladores desalojados de Renca, Conchalí, Pedro Aguirre Cerda, La Granja, Independencia y Lo Espejo. La inquietud de los pobladores surge tras conocerse que el Consejo de Monumentos no ha resguardado el edificio sobreviviente pese a recibir en septiembre pasado, un informe técnico del MOP que recomendaba estabilizar el inmueble para evitar su colapso. Por eso, los pobladores manifestarán su preocupación por el estado de abandono en que se encuentra el último edificio de la Villa San Luis, y por el lento avance del proceso de puesta en valor del sitio de memoria. Las agrupaciones de desalojados exigirán además que inmobiliaria Presidente Riesco resguarde el edificio, tal como lo establece la ley de monumentos nacionales y pedirán que el CMN demuestre con hechos concretos su interés por rescatar la memoria histórica de Villa San Luis. En la reunión se solicitará al Subsecretario que tome cartas en el asunto y que no permita, bajo ningún concepto, que la Villa San Luis pierda su categoría de Monumento Nacional. Además, se solicitará la participación de las y los pobladores que fueron víctimas de desalojo en dictadura, en cualquier decisión que se tome respecto del sitio de memoria. Si el edificio no se estabiliza oportunamente, podría colapsar ante un eventual sismo. Se perdería así la última huella material de un conjunto habitacional que tuvo 27 edificios y que recuerda una masiva violación a los derechos humanos donde todavía no existe justicia ni reparación económica para las víctimas. Asistirán a la cita las siguientes organizaciones: Agrupación por el rescate de la memoria Histórica de los pobladores de Villa San Luis; Agrupación para la reivindicación de los DDHH de los pobladores de Villa San Luis; El Centro Cultural y social al rescate del desalojo Villa San Luis; el Movimiento Esperanza Las Condes; la Agrupación Social y Cultural Desalojados Villa San Luis; el Centro de Desarrollo Social y Cultural Pobladores San Luis y el Comité en Defensa de Villa San Luis.