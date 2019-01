5995a10439

a23d4b3a51

Cultura Exposición recupera la historia de Melinka, el campo de prisioneros de Puchuncaví La muestra contempla 45 fotografías, diversos grabados y pinturas. Podrá visitarse hasta el 31 de enero en la Municipalidad de Valparaíso. Abril Becerra Miércoles 23 de enero 2019 18:41 hrs. Compartir

La Corporación de Memoria y Cultura de Puchuncaví inauguró la exhibición Versiones resilientes: prácticas culturales en el campo de prisioneros Melinka Puchuncaví, 1970-2017. La muestra contempla 45 fotografías, grabados y pinturas, que dan cuenta del paso de los prisioneros por el lugar. Sailvana Griffero, impulsora del proyecto, señaló que esta iniciativa surgió a raíz de una investigación con los ex presos de lugar. De ahí que la muestra incluya documentos que los mismos ex prisioneros atesoraron. “Fue sorprendente encontrarse con gente que fue al exilio y que retornó a Chile con estas cartas o documentos, o sea, escritos que viajaron desde Chile a Inglaterra, de Inglaterra a África y, posteriormente, a Chile. Ellos nunca dejaron aquellas cosas que fueron creadas en el campo de prisioneros, entonces, tienen un valor sentimental e histórico”, dijo la investigadora. La exhibición también plantea cómo los presos pasaban sus días en el campo de prisioneros. En este sentido, Griffero señaló que por Melinka-Puchuncaví pasaron mineros, estudiantes y académicos, entre otros. Todos ellos, según explicó, crearon un riguroso sistema de actividades donde destacaron las clases de cibernética, historia, idiomas y matemáticas. “Estos cursos se programaban, pero como los ex prisioneros no sabían cuándo iban a quedar en libertad, eran cursos que no tenían fin”, comentó la investigadora. “El campo de prisioneros políticos de Melinka-Puchuncaví es el lugar donde todos se sentían como más encerrados, porque más allá del alambrado veían la libertad, los animales, las personas que circulaban. Además, a este lugar llegó la gente de Chacabuco y Ritoque. Entonces, este lugar aglutinó a muchas personas de diferentes lugares del país. Eso es lo importante y lo diferente de otros espacios”, comentó Griffero. La muestra podrá visitarse hasta el 31 de enero en la Municipalidad de Valparaíso (Condell #1940, piso 2). Posteriormente, la exhibición se trasladará a diferentes centros culturales. Se espera que la muestra también llegue al extranjero, específicamente, a aquellos países que acogieron a los exiliados chilenos durante dictadura. Canadá, Alemania, Suiza y Suecia serían algunos de los destinos.

La Corporación de Memoria y Cultura de Puchuncaví inauguró la exhibición Versiones resilientes: prácticas culturales en el campo de prisioneros Melinka Puchuncaví, 1970-2017. La muestra contempla 45 fotografías, grabados y pinturas, que dan cuenta del paso de los prisioneros por el lugar. Sailvana Griffero, impulsora del proyecto, señaló que esta iniciativa surgió a raíz de una investigación con los ex presos de lugar. De ahí que la muestra incluya documentos que los mismos ex prisioneros atesoraron. “Fue sorprendente encontrarse con gente que fue al exilio y que retornó a Chile con estas cartas o documentos, o sea, escritos que viajaron desde Chile a Inglaterra, de Inglaterra a África y, posteriormente, a Chile. Ellos nunca dejaron aquellas cosas que fueron creadas en el campo de prisioneros, entonces, tienen un valor sentimental e histórico”, dijo la investigadora. La exhibición también plantea cómo los presos pasaban sus días en el campo de prisioneros. En este sentido, Griffero señaló que por Melinka-Puchuncaví pasaron mineros, estudiantes y académicos, entre otros. Todos ellos, según explicó, crearon un riguroso sistema de actividades donde destacaron las clases de cibernética, historia, idiomas y matemáticas. “Estos cursos se programaban, pero como los ex prisioneros no sabían cuándo iban a quedar en libertad, eran cursos que no tenían fin”, comentó la investigadora. “El campo de prisioneros políticos de Melinka-Puchuncaví es el lugar donde todos se sentían como más encerrados, porque más allá del alambrado veían la libertad, los animales, las personas que circulaban. Además, a este lugar llegó la gente de Chacabuco y Ritoque. Entonces, este lugar aglutinó a muchas personas de diferentes lugares del país. Eso es lo importante y lo diferente de otros espacios”, comentó Griffero. La muestra podrá visitarse hasta el 31 de enero en la Municipalidad de Valparaíso (Condell #1940, piso 2). Posteriormente, la exhibición se trasladará a diferentes centros culturales. Se espera que la muestra también llegue al extranjero, específicamente, a aquellos países que acogieron a los exiliados chilenos durante dictadura. Canadá, Alemania, Suiza y Suecia serían algunos de los destinos.