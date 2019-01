Nicolás Maduro: “¡Aquí no se rinde nadie!”

Este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), Juan Guaidó, se autoproclamó “Presidente encargado” de la nación caribeña para, según él, lograr el “cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres”.

El insólito acontecimiento tuvo lugar en Caracas, en una marcha convocada por la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Entre gritos de apoyo, la autoridad legislativa juró “asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el Presidente encargado”.

Inmediatamente después de la autoproclamación, el gobierno de Estados Unidos, comandado por Donald Trump, reconoció a Guaidó como el presidente de Venezuela. El Mandatario estadounidense utilizó su red social favorita para felicitar al diputado líder de la oposición venezolana.

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.

— The White House (@WhiteHouse) 23 de enero de 2019