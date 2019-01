Triunfo de la pesca artesanal: Gobierno decide promulgar ley de la jibia sin veto aditivo

263d757b31

Tal como había trascendido este martes, el Gobierno anunció que promulgará el nuevo reglamento y no enviará el veto aditivo que modificaría la denominada ley de la jibia. Todo se concretó este miércoles, cuando se reunieron el ministerio de Economía, José Ramón Valente, dirigentes de trabajadores de la pesca artesanal y los representantes sindicales del sector industrial. Estos últimos, y antes que terminará la reunión, se retiraron molestos del encuentro acusando al Ejecutivo de “burlarse” de las personas que laboran para las compañías pesqueras que extraen la jibia. El presidente del sindicato de pesca interpresas del Biobío, Juan Carlos González, criticó al Gobierno por ceder ante las presiones del sector artesanal, para que, finalmente, desistieran del veto. “La ley nos deja en un pésimo estado, cómo vamos a permanecer sentados ahí. La mesa no es de nuestra injerencia, aquí se está discutiendo un tema que tiene que ver con aplicar o no aplicar un veto a una ley que a nosotros no nos sirve y, por ende, el veto tampoco da satisfacción a nuestras demandadas”, afirmó. Aproximadamente media hora después de que se retiraran los representantes de los trabajadores de la industria, el ministro de dicha cartera, José Ramón Valente, confirmó lo que ya había trascendido. El secretario de Estado comunicó la decisión de desistir del envío del veto aditivo a la ley de la jibia, por lo que la iniciativa será promulgada tal como salió del Congreso, es decir, permitiendo la captura del calamar solo con el método artesanal de línea de mano. “Lo que hemos concluido hoy día es que el veto que el Gobierno quería presentar se hace innecesario en la medida que acordemos perfeccionamientos a la ley actual, que van más allá de las materias que consideraba este veto”, concluyó. Inmediatamente después, en medio de aplausos y manifestaciones de alegría, los dirigentes de la pesca artesanal convocados en el Ministerio de Economía, manifestaron su satisfacción ante el anuncio del secretario de Estado. El presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés, calificó la decisión como un “triunfo histórico”, después de las múltiples movilizaciones concretadas por el sector en la región del Biobío y Los Ríos. “Llamar a la unidad, quedan muchas batallas todavía, queda la Ley de Pesca, la plataforma social, hoy día felicitar a los trabajadores y compañeros que salieron a las calles peleando para que esta normativa saliera adelante sin ninguna variación”, subrayó. Los trabajadores de industria descartaron, finalmente, asistir a nuevas reuniones convocadas por el Gobierno, que en un principio iban destinadas, además, a generar una “plataforma social” que buscaba a poyar a las personas perjudicadas en sus puestos de trabajo después de promulgada la ley de la jibia, normativa que también prohíbe el método de extracción por arrastre utilizado por las empresas. Los dirigentes gremiales del sector precisaron que la solución ofrecida por el Gobierno “no resuelve nada” y no descartaron movilizaciones después de reunirse con sus pares en asamblea.

