39c6455c66

ed56c49eee

Medio Ambiente Nacional Comunidad de Quintero Puchuncaví se opone a instalación de terminal de empresa Oxiquim en la zona “Oxiquim tiene cargos por almacenar sustancias peligrosas en estanques que no tenían las autorizaciones correspondientes”, recordó Marta Aravena, vocera de la "Plataforma No al Terminal Multipropósito Oxiquim”. Diana Porras Jueves 24 de enero 2019 17:25 hrs. Compartir

Organizaciones locales, regionales y nacionales, además de concejales y parlamentarios, respaldaron la oposición de la comunidad de Quintero Puchuncaví a que se instale en su territorio el Terminal Multipropósito Oxiquim. Advirtieron que “esto aumenta la situación extrema de contaminación que día a día deben enfrentar. La gravedad de la situación mantiene a la comunidad estudiando una serie de medidas a seguir”. A través de un comunicado público, afirmaron que esta empresa “no se puede ampliar ni ninguna otra en el territorio, en especial sin que se haya evaluado el efecto dañino de los gases de hidrocarburos generados en el trasvasije y carga de productos químicos”. Este último punto es clave para las organizaciones: “en Chile no hay normas de esta sustancia, por lo tanto, no fue considerado durante la evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)”. Así lo explicó Marta Aravena, vocera de la “Plataforma No al Terminal Multipropósito Oxiquim”. “Con respecto de esta gran asamblea a la cual represento, se congrega en torno a este problema que nos enciende el semáforo en rojo, porque el daño será muy grande. Para poder construir ese muelle se van a dragar más de 800 mil toneladas, y ese dragado se desplazará unos kilómetros mar adentro, sector donde trabajan los pescadores de Horcón y frente a la Caleta de Horcón”. La también integrante de la Agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia hizo un llamado “a la conciencia porque hay que velar por la salud y vida del territorio en general”. “Aquí sabemos muy bien que todas estas cosas también dependen de la voluntad política. Aquí para darle la preferencia a una empresa para su desarrollo económico como es AES Gener no se demoraron más que un día en hacer un decreto supremo, y me refiero al proyecto de la termoeléctrica Campiche que, el 31 de diciembre, se hizo un decreto y se pasó por alto el dictamen de la Corte Suprema. Si bien hoy hay un plan de descontaminación, nosotros decimos que ese plan no es de descontaminación porque no descontamina, solamente es un plan de cumplimiento de malas y pocas normas”. Actualmente, Oxiquim tramita la aprobación de una “concesión marítima” ante el Ministerio de Defensa para construir este nuevo puerto en la Bahía de Puchuncaví-Quintero. Las organizaciones alertaron que la empresa química privada cuenta en su directorio con la presencia del abogado Fernando Barros, cercano al presidente Sebastián Piñera. Marta Aravena comentó que Oxiquim “tiene cargos por almacenar sustancias peligrosas en estanques que no tenían las autorizaciones correspondientes, evidenciado esto durante las fiscalizaciones después del primer episodio de intoxicación masiva en Quintero y Puchuncaví, en agosto del 2018”. Los actores que firman este documento concluyeron que esto es un precedente porque la empresa “no cumple con una operación rigurosa necesaria para el almacenaje de estos productos tóxicos”.

Organizaciones locales, regionales y nacionales, además de concejales y parlamentarios, respaldaron la oposición de la comunidad de Quintero Puchuncaví a que se instale en su territorio el Terminal Multipropósito Oxiquim. Advirtieron que “esto aumenta la situación extrema de contaminación que día a día deben enfrentar. La gravedad de la situación mantiene a la comunidad estudiando una serie de medidas a seguir”. A través de un comunicado público, afirmaron que esta empresa “no se puede ampliar ni ninguna otra en el territorio, en especial sin que se haya evaluado el efecto dañino de los gases de hidrocarburos generados en el trasvasije y carga de productos químicos”. Este último punto es clave para las organizaciones: “en Chile no hay normas de esta sustancia, por lo tanto, no fue considerado durante la evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)”. Así lo explicó Marta Aravena, vocera de la “Plataforma No al Terminal Multipropósito Oxiquim”. “Con respecto de esta gran asamblea a la cual represento, se congrega en torno a este problema que nos enciende el semáforo en rojo, porque el daño será muy grande. Para poder construir ese muelle se van a dragar más de 800 mil toneladas, y ese dragado se desplazará unos kilómetros mar adentro, sector donde trabajan los pescadores de Horcón y frente a la Caleta de Horcón”. La también integrante de la Agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia hizo un llamado “a la conciencia porque hay que velar por la salud y vida del territorio en general”. “Aquí sabemos muy bien que todas estas cosas también dependen de la voluntad política. Aquí para darle la preferencia a una empresa para su desarrollo económico como es AES Gener no se demoraron más que un día en hacer un decreto supremo, y me refiero al proyecto de la termoeléctrica Campiche que, el 31 de diciembre, se hizo un decreto y se pasó por alto el dictamen de la Corte Suprema. Si bien hoy hay un plan de descontaminación, nosotros decimos que ese plan no es de descontaminación porque no descontamina, solamente es un plan de cumplimiento de malas y pocas normas”. Actualmente, Oxiquim tramita la aprobación de una “concesión marítima” ante el Ministerio de Defensa para construir este nuevo puerto en la Bahía de Puchuncaví-Quintero. Las organizaciones alertaron que la empresa química privada cuenta en su directorio con la presencia del abogado Fernando Barros, cercano al presidente Sebastián Piñera. Marta Aravena comentó que Oxiquim “tiene cargos por almacenar sustancias peligrosas en estanques que no tenían las autorizaciones correspondientes, evidenciado esto durante las fiscalizaciones después del primer episodio de intoxicación masiva en Quintero y Puchuncaví, en agosto del 2018”. Los actores que firman este documento concluyeron que esto es un precedente porque la empresa “no cumple con una operación rigurosa necesaria para el almacenaje de estos productos tóxicos”.