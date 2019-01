39c6455c66

ed56c49eee

Nacional Villa San Luis: Se quiebra diálogo entre Gobierno y Comité de Defensa Los miembros del Comité de Defensa de la Villa San Luis denunciaron el quiebre del diálogo con el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, debido a lo que consideran desentendimiento para preservar la última torre en pie de este excomplejo de viviendas sociales. La Secretaría Técnica de Monumentos Históricos, por su parte, confirmó estar a favor de la construcción de un memorial en la zona sin dañar al bloque afectado, así como de propiciar una reunión con los miembros de este comité. Eduardo Andrade Jueves 24 de enero 2019 18:51 hrs. Compartir

Solo uno de los 27 edificios que la conformaban se mantiene en pie. Los exvecinos de la Villa San Luis aún recuerdan los amplios metrajes de sus departamentos y la pequeña ciudad que se pretendía construir allí, en pleno corazón de Las Condes. Pero la última estructura que queda, aseguran, está a punto de transformarse en dos torres de veinte pisos cada una -a cargo de la constructora Presidente Riesco- a cambio de un sitio memorial de solo 200 metros cuadrados. Para que eso suceda, según explicó el representante del Comité de Defensa de la Villa San Luis, Jaime Díaz, la última torre en pie debe ser demolida o desplomarse, en el mejor de los casos, sin ninguna intervención. Díaz relató que en medio de las conversaciones con el Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, El 14 de junio del 2018, la penúltima torre de la villa ubicada en la avenida Presidente Riesco con Urano se desplomó, y no sería extraño -según Díaz- que haya sido intencional, como hacen sospechar la existencia de fotografías de camiones esperando en la zona para retirar los escombros. “Este diálogo se termina de romper cuando nos enteramos que el subsecretario tenía un informe de septiembre que recomendaba estabilizar el edificio sobreviviente porque podría colapsar y no lo hace. El Ministerio de Obras Públicas (MOP( le dice que tiene que estabilizarlo y hasta ahora no lo hace. Obviamente está esperando que se caiga para seguir avanzando en su agenda de favorecer no sé qué, pero no el patrimonio”, señaló el dirigente. Esta intención, explicó Díaz, fue percibida por su comité desde la segunda reunión que tuvieron con De la Cerda y en donde asegura que se les ofreció explícitamente la destrucción de las dos torres que en ese entonces sobrevivían, a cambio de un memorial de 200 metros cuadrados. Por su parte, el subsecretario De la Cerda ha sido notificado de esta situación vía correo electrónico enviado por el mismo Jaime Díaz, pero no ha recibido respuesta alguna. Radio y Diario Universidad de Chile logró comunicarse con la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Históricos, organismo que, a través de un correo electrónico, respondió en la voz de su representante de comunicaciones, Claudia Cento, y asegurando tener conocimiento de esta situación y que ya se está tomando cartas en el asunto. “El Consejo ha propiciado un diálogo con los actores involucrados: el Comité Villa San Luis y posterior Fundación Villa San Luis -representados por Miguel Lawner, Javiera Martínez y Jaime Díaz-; el propietario del bien, y con los Consejeros del CMN. Asimismo el Consejo ha estado analizando los alcances jurídicos y técnicos asociados a esta puesta en valor y memorial. Además, en la sesión ordinaria realizada el día de ayer (miércoles), el Consejo acordó solicitar directamente al propietario obras de emergencia para el Edificio Block Nº 14, a fin de estabilizarlo estructuralmente y para lo que deberá presentar a la brevedad un proyecto”. Además, según indicó Claudia Cento en el comunicado, el Consejo de Monumentos Históricos se mostró a favor de la construcción de un memorial en la zona que no afecte al bloque en su calidad de monumento histórico. No obstante, Jaime Díaz no descartó que el Comité se manifieste a través de movilizaciones en los próximos días, en defensa del Lote 18 A1, como oposición al negocio inmobiliario y la necesidad de una indemnización a los pobladores desalojados en el año 1973.

Solo uno de los 27 edificios que la conformaban se mantiene en pie. Los exvecinos de la Villa San Luis aún recuerdan los amplios metrajes de sus departamentos y la pequeña ciudad que se pretendía construir allí, en pleno corazón de Las Condes. Pero la última estructura que queda, aseguran, está a punto de transformarse en dos torres de veinte pisos cada una -a cargo de la constructora Presidente Riesco- a cambio de un sitio memorial de solo 200 metros cuadrados. Para que eso suceda, según explicó el representante del Comité de Defensa de la Villa San Luis, Jaime Díaz, la última torre en pie debe ser demolida o desplomarse, en el mejor de los casos, sin ninguna intervención. Díaz relató que en medio de las conversaciones con el Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, El 14 de junio del 2018, la penúltima torre de la villa ubicada en la avenida Presidente Riesco con Urano se desplomó, y no sería extraño -según Díaz- que haya sido intencional, como hacen sospechar la existencia de fotografías de camiones esperando en la zona para retirar los escombros. “Este diálogo se termina de romper cuando nos enteramos que el subsecretario tenía un informe de septiembre que recomendaba estabilizar el edificio sobreviviente porque podría colapsar y no lo hace. El Ministerio de Obras Públicas (MOP( le dice que tiene que estabilizarlo y hasta ahora no lo hace. Obviamente está esperando que se caiga para seguir avanzando en su agenda de favorecer no sé qué, pero no el patrimonio”, señaló el dirigente. Esta intención, explicó Díaz, fue percibida por su comité desde la segunda reunión que tuvieron con De la Cerda y en donde asegura que se les ofreció explícitamente la destrucción de las dos torres que en ese entonces sobrevivían, a cambio de un memorial de 200 metros cuadrados. Por su parte, el subsecretario De la Cerda ha sido notificado de esta situación vía correo electrónico enviado por el mismo Jaime Díaz, pero no ha recibido respuesta alguna. Radio y Diario Universidad de Chile logró comunicarse con la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Históricos, organismo que, a través de un correo electrónico, respondió en la voz de su representante de comunicaciones, Claudia Cento, y asegurando tener conocimiento de esta situación y que ya se está tomando cartas en el asunto. “El Consejo ha propiciado un diálogo con los actores involucrados: el Comité Villa San Luis y posterior Fundación Villa San Luis -representados por Miguel Lawner, Javiera Martínez y Jaime Díaz-; el propietario del bien, y con los Consejeros del CMN. Asimismo el Consejo ha estado analizando los alcances jurídicos y técnicos asociados a esta puesta en valor y memorial. Además, en la sesión ordinaria realizada el día de ayer (miércoles), el Consejo acordó solicitar directamente al propietario obras de emergencia para el Edificio Block Nº 14, a fin de estabilizarlo estructuralmente y para lo que deberá presentar a la brevedad un proyecto”. Además, según indicó Claudia Cento en el comunicado, el Consejo de Monumentos Históricos se mostró a favor de la construcción de un memorial en la zona que no afecte al bloque en su calidad de monumento histórico. No obstante, Jaime Díaz no descartó que el Comité se manifieste a través de movilizaciones en los próximos días, en defensa del Lote 18 A1, como oposición al negocio inmobiliario y la necesidad de una indemnización a los pobladores desalojados en el año 1973.