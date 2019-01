Grecia ratifica en un voto histórico el nombre de Macedonia del Norte

Este viernes, una mayoría de diputados ratificó el acuerdo por el que Macedonia se vuelve Macedonia del Norte. “153 votaron sí, 143 no, y un diputado se declaró presente”, anunció el presidente de la Cámara, Nikos Voutsis.

El resultado fue inmediatamente aplaudido por los diputados de Syriza, el partido de Alexis Tsipras. El voto llegó al cabo de tres días de intensos debates y confrontaciones entre la izquierda de Alexis Tsipras y la derecha de Nueva-Democracia.

“Hoy es un día histórico, resolvemos una cuestión entre nuestro país y Macedonia del Norte, que abre una nueva era no sólo para las relaciones bilaterales sino también para todos los Balcanes”, dijo a la prensa el portavoz del gobierno Dimitris Tzanakopoulos, poco antes del voto.

El parlamento de Macedonia ya había ratificado el acuerdo el pasado 11 de enero. El primer ministro del país, Zoran Zaev, festejó en Twitter esta votación que pone fin a una vieja disputa entre Atenas y Skopje: “Felicitaciones mi amigo @tsipras_eu, juntos con nuestros pueblos conseguimos una victoria histórica. ¡Que viva el acuerdo de Prespa! Para una paz eterna y progresos en los Balcanes y en Europa”, tuiteó.

De la mima manera, el premier griego Alexis Tsipras, afirmó en Twitter que se trata de “un día histórico”, que abre “una nueva página para los Balcanes” y obra por “la amistad, la cooperación y la paz”.

Today marks a historical day. Greece safeguards an important part of its history, the heritage of Ancient Greek Macedonia. pic.twitter.com/2v0dMdegGY

— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) 25 de enero de 2019