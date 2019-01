b4c47b76ad

Organizaciones feministas piden autorización a Intendencia para marchar el 8M A través de la Coordinadora Feminista 8M, las agrupaciones solicitaron la autorización para realizar la marcha central de la llamada Huelga General Feminista 2019. La intendenta de Santiago, Karla Rubilar, sostuvo que "siempre hay buena disposición para aprobar estas marchas que están bien organizadas, con tiempo, y que son relevantes para la ciudad". Viernes 25 de enero 2019

Hace tan solo unos minutos, la Coordinadora Feminista 8 de Marzo en conjunto con diversas organizaciones sociales, se presentaron en la sede de la Intendencia de la Región Metropolitana para hacer entrega de la solicitud a través de la que buscan recibir la autorización para llevar a cabo la marcha central del día internacional de la mujer. Una jornada de movilizaciones convocada para el 8 de marzo que estará marcada por la participación de diversos sectores de la sociedad y también por la mirada transversal que el movimiento busca darle a un año 2019 que será clave para la profundización de las demandas del feminismo. Sobre la realización de la marcha y la entrega de la autorización de la misma, la intendenta de Santiago, Karla Rubilar, señaló que ésta dependerá del recorrido que se pretende hacer y de la coordinación que haya entre las agrupaciones y la administración regional. “En estricto rigor va a depender mucho del horario y de las calles. Dependiendo de eso, se hace la conversación porque necesitamos la factibilidad de Carabineros y factibilidad de transporte. Entonces depende mucho de la hora en que quieran hacerlo y en qué calles. Pero siempre hay buena disposición para aprobar estas marchas que están bien organizadas, con tiempo, y que son relevantes para la ciudad. Lo importante es planificarnos bien y trabajar en conjunto”, comentó la intendenta de la Región Metropolitana. En un punto de prensa previo a la entrega del formulario de solicitud, las organizaciones feministas expresaron que este año buscarán demostrar que el feminismo puede ser una fuerza transversal de oposición a la precarización de la vida. Alondra Carrillo, vocera de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, explicó los pasos a seguir para todas aquellas mujeres que quieran plegarse a esta huelga general. “Pueden plegarse a los comités de huelga que tienen un carácter o territorial, o sectorial, pueden averiguar dónde está su comité de huelga en las redes de la Coordinadora, CoordinadoraFeminista8M en redes sociales, y ahí van a tener información sobre cómo plegarse a esos comités que se están levantando autónomamente en cada uno de los territorios. Además de eso estamos levantando brigadas feministas que la idea es que puedan empapelar todas las ciudades de Chile, llevar la propaganda de la huelga a todas partes, levantar las consignas y presentar el programa que hemos levantado, difundirlo en todas las organizaciones y en todos los territorios”, explicó la vocera de la agrupacion. A la cita también asistió la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Karla Toro, quien realizó un llamado sobre todo a las mujeres que trabajan en educación, a plegarse a la huelga general a realizarse el próximo 8 de marzo. “Nosotros sabemos que la principal precarización que nosotros hemos estado viviendo es en la educación. Lo dejamos claro en 2018, un año feminista, no solamente le estamos pidiendo a los rectores que dejen que las personas puedan asistir y trabajar día a día en la huelga, y no en los trabajos productivos de las universidades. Lo mismo en los colegios. Es por eso que hacemos el llamado a esta huelga, las estudiantes seguimos en las calles, las estudiantes luchan por una educación no sexista, por eso nos vemos el 8 en la huelga”, dijo la dirigente estudiantil. Así, y también a través de una fuerte campaña en redes sociales, se empieza a sentir la huelga feminista convocada para el próximo marzo a nivel nacional, para la cual ya aseguró su presencia la Coordinadora feminista 8 de marzo, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, el Colegio de Profesores de Chile, el Movimiento de Pobladoras y Pobladores de Chile, la Confederación de Profesionales Universitarios de la Salud, la Confederación de Funcionarias y Funcionarios de la Salud Municipal, la Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Honorarios del Estado, la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales.

