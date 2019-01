5255ab3edf

Educación Nacional Daniel Jadue: "La Universidad Abierta de Recoleta es mucho más universidad que varias" En conversación con nuestro programa Semáforo, el alcalde de Recoleta se refirió al paradigmático proyecto educativo, señalando que es una iniciativa seria y sólida. Muestra de ello, es la colaboración de la Universidad de Chile, entre otros. También abordó el nuevo proyecto del municipio: la Librería Recoletras, que se inaugurará este lunes 28 de enero. Diario Uchile Sábado 26 de enero 2019 15:25 hrs.

En abril comenzarán las clases de la Universidad Abierta de Recoleta (UAR), iniciativa impulsada por el municipio homónimo y cuya misión es la “democratización del conocimiento y el acceso a una pluralidad de saberes y disciplinas a través de actividades docentes, de investigación y extensión orientadas a facilitar el desarrollo integral de sus estudiantes”. El proyecto fue anunciado en noviembre del 2018 y, hasta la fecha, ha recibido cerca de 1700 propuestas, las que se dividen en 1300 de docencia, 257 de extensión y 158 proyectos de investigación. Además, la UAR cuenta con el apoyo de la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago y la Unesco, lo que, a juicio del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, demuestra la seriedad y solidez de la iniciativa. En conversación con nuestro programa Semáforo, Jadue adelantó lo que desde abril se podrá encontrar en su comuna. “Una cantidad bastante importante de cursos, talleres, seminarios, temas de investigación, que van a tomar los temas de la sociedad y que replicarán a cursos que hoy se dan en universidades tradicionales acreditadas y que estarán a disposición de todo aquel que quiera estudiar gratuitamente”. Pese al entusiasmo del municipio, el proyecto no fue bien acogido por todo el mundo, de hecho, desde el gobierno indicaron que “no cumple requisitos de una universidad”. Al respecto, la autoridad comunal manifestó que el concepto de universidad no lo definen las leyes de la dictadura, como creen en el Ejecutivo. “Ellos están convencidos que las leyes de Pinochet marcan el inicio de la historia de Chile, porque la crítica que se le hace es que no cumple con los requisitos que las leyes de Pinochet le exigen a las universidades como tales, pero hay que recordar que la universidad es un concepto un poquito más antiguo que estas leyes -pues tiene miles de años más que estas leyes- y tiene que ver con una comunidad de hombres y mujeres libres, maestros y aprendices, que se juntan para distribuir, generar y democratizar nuevos conocimientos”. “Por lo tanto, esta universidad cumple con todos los requisitos universales para ser una universidad, es más, creo que es mucho más universidad que varias que no cumplen con el requisito de universalidad”, continuó. En ese sentido, la autoridad comunal destacó que los actores más importantes en materia educacional ya han manifestado y concretado su cooperación con la UAR. “Lo más relevante, es que quienes más saben de educación y universidad en el mundo Chile ya son nuestros socios”, sostuvo Jadue. La Universidad Abierta de Recoleta no dictará carreras, por tanto, no ofrecerá títulos, pero sí se entregarán certificados de los cursos que el estudiante hiciera. Esto -según la autoridad comunal- siempre en línea con lo que son las universidades populares en el planeta. “Ninguna universidad popular del mundo, ninguna universidad abierta del mundo entrega títulos ni grados. Acá lo que queremos es fomentar el conocimiento, fomentar la ciudadanía crítica, porque queremos construir ciudadanía”. “¿Quiénes están en contra? los que creen que las universidades son fábricas de profesionales”, sentenció Jadue. Recoletras, la nueva librería popular De las 346 comunas que existen en Chile, solo 59 cuentan con alguna librería. Desde el lunes 28 serán sesenta. Pues la Municipalidad de Recoleta inaugurará la Librería Popular Recoletras, proyecto que el alcalde Jadue calificó como complementario a la UAR. El proyecto será a la vez editorial, distribuidora y librería, y logrará vender los libros –según la autoridad comunal- entre un 20 y un 70 por ciento de descuento respecto del mercado. Daniel Jadue justificó la iniciativa argumentando que a las comunas periféricas no llegan libros, pues al mercado no le conviene. En ese sentido, Recoletras marcará un hito en el acceso de la población a la cultura. “En Recoleta, como en casi 290 comunas de este país, no existe ninguna librería, porque al mercado no le interesa llevar libros a Recoleta, el mercado solo espera cuanto tiene la rentabilidad esperada asegurada, si no la tiene no opera, y le da lo mismo que 287 comunas de este país no tengan un lugar donde comprar un libro”. Por último, para asegurar el bajo precio de los libros, Daniel Jadue explicó que la municipalidad pagará los costos operacionales y venderá los libros al precio que los comprará.

