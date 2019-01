4eb80d71b9

bef9b390ec

Educación Nacional Comienzan juicios laborales contra Duoc UC: suman más de 100 demandas Los trabajadores, principalmente profesores, denuncian irregularidades en sus contratos de trabajo. Según dirigentes sindicales, algunos de ellos llevan más de 15 años ejerciendo con la modalidad “a plazo fijo”. Además, denuncian hostigamientos y cese de funciones contra aquellos profesionales que se asociaron a la organización e interpusieron acciones legales. Rodrigo Fuentes Domingo 27 de enero 2019 16:02 hrs. Compartir

Este lunes comienzan a concretarse en el juzgado laboral de Puente Alto, los primeros juicios contra el instituto profesional Duoc Uc dependiente de la Universidad Católica de Chile. Son más de 100 acciones judiciales que fueron patrocinadas por el Sindicato Interempresa de Profesores Universitarios e Institutos Profesionales, que reúne a docentes contratados a plazo fijo por la institución educacional. Entre las principales irregularidades plasmadas en las demandas se encuentra el negar contratos indefinidos, aun cuando muchos de ellos han ejercido labores académicas por más de 15 años en el mismo establecimiento. El presidente del sindicato, Rodolfo Torres, indicó que no descartan interponer acciones ante instancias superiores, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de acudir a la Contraloría, entre otros organismos, con el fin de intentar cambiar el panorama de los profesores de Duoc UC. “Ellos declararon que acá no existe conflicto alguno con la legalidad, que está todo correcto, que están felices y sin problemas. Ante lo cual nosotros les comunicamos que no era así, porque nosotros como sindicato acumulamos más de 100 demandas en su contra, y les dijimos que era una falta de respeto a nuestro trabajo, que no tenía sentido, como si nosotros estuviéramos trabajando porque sí. En medio de todo esto, el rector nos citó a una reunión para hablar de su plan de acá al año 2020, por lo que aprovecharemos la oportunidad de emplazarlo ante la reiterada irregularidad”, afirmó. El abogado representante de los docentes, Rubén Bustillos, precisó que desde este lunes se comenzarán a realizar las audiencias orales en diversos tribunales a fines de la región Metropolitana. Aseveró que Duoc UC ha vulnerado los derechos laborales de los trabajadores, a través de la firma de contratos a plazo fijo, que comienzan en marzo y terminan en diciembre. Práctica que, a su juicio, se ha ejercido por más de una década contra los profesores que no acumulan años de servicio, seguros de cesantía, con lagunas previsionales y sin gratificaciones legales. “La idea es que esto lo arreglen, les reconozcan la relación laboral, la antigüedad, acepten que son indefinidos y que les paguen lo que les deben, lo que les han quitado a algunos por más de 10 años. Eso es todo lo que pediremos en las audiencias, es decir, el respeto a los derechos mínimos que tiene un trabajador en Chile. Ahora, que esperamos de Duoc, primero destacar que, al responder, miente por escrito, porque contesto las demandas por escrito, por tanto, esperamos entonces que en estos juicios prime la cordura, ya que los trabajadores tienen toda la voluntad de llegar a un acuerdo”, subrayó. El jurista, Rubén Bustillos, agregó que el instituto destaca la supuesta tradición formativa cristiana, de la Iglesia Católica, que resalta a la persona por sobre la mera formación para el trabajo. Sin embargo, a su juicio, en la práctica, este precepto está muy alejado de la realidad. En tanto, profesores asociados al sindicato han denunciado una serie de hostigamientos por parte de la administración del instituto profesional. Es el caso de Darío Lozano, ex profesor de la escuela de ingeniería de la sede Duoc San Joaquín, quien comentó que desde que sus superiores supieron que se había incorporado a la instancia laboral, tuvo problemas, los que finalmente decantaron en la comunicación de que no tendría horas para trabajar como docente a partir de marzo de 2019, es decir, estaba despedido. “Antes de que supieran que yo me había inscrito en el sindicato, en octubre del año pasado, ellos me dieron mi horario para comenzar a hacer clases a partir de marzo, y en diciembre pasado me comunicaron que ya no me iban a dar tales horas, por lo que mi contrato finalizaba el 31 del mismo mes. Como se formó el sindicato de docentes de Duoc, yo lo vi como una oportunidad darle la pelea al instituto, no solo, sino que, apoyándome en la organización laboral, por lo que tomé la decisión de demandarlos por hostigamiento laboral, discriminación y por no respetar mis derechos fundamentales”, argumentó. Según la legislación laboral, un contrato a plazo fijo se transforma en indefinido, cuando similar documento se renueva por segunda vez, cualquiera sea su caducidad. Además, según la norma, “se presumirá legalmente que un trabajador ha sido contratado indefinidamente cuando hubiere prestado servicios discontinuos para un mismo empleador en virtud de más de dos contratos a plazo, durante 12 meses o más en un período de 15 meses”.

Este lunes comienzan a concretarse en el juzgado laboral de Puente Alto, los primeros juicios contra el instituto profesional Duoc Uc dependiente de la Universidad Católica de Chile. Son más de 100 acciones judiciales que fueron patrocinadas por el Sindicato Interempresa de Profesores Universitarios e Institutos Profesionales, que reúne a docentes contratados a plazo fijo por la institución educacional. Entre las principales irregularidades plasmadas en las demandas se encuentra el negar contratos indefinidos, aun cuando muchos de ellos han ejercido labores académicas por más de 15 años en el mismo establecimiento. El presidente del sindicato, Rodolfo Torres, indicó que no descartan interponer acciones ante instancias superiores, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de acudir a la Contraloría, entre otros organismos, con el fin de intentar cambiar el panorama de los profesores de Duoc UC. “Ellos declararon que acá no existe conflicto alguno con la legalidad, que está todo correcto, que están felices y sin problemas. Ante lo cual nosotros les comunicamos que no era así, porque nosotros como sindicato acumulamos más de 100 demandas en su contra, y les dijimos que era una falta de respeto a nuestro trabajo, que no tenía sentido, como si nosotros estuviéramos trabajando porque sí. En medio de todo esto, el rector nos citó a una reunión para hablar de su plan de acá al año 2020, por lo que aprovecharemos la oportunidad de emplazarlo ante la reiterada irregularidad”, afirmó. El abogado representante de los docentes, Rubén Bustillos, precisó que desde este lunes se comenzarán a realizar las audiencias orales en diversos tribunales a fines de la región Metropolitana. Aseveró que Duoc UC ha vulnerado los derechos laborales de los trabajadores, a través de la firma de contratos a plazo fijo, que comienzan en marzo y terminan en diciembre. Práctica que, a su juicio, se ha ejercido por más de una década contra los profesores que no acumulan años de servicio, seguros de cesantía, con lagunas previsionales y sin gratificaciones legales. “La idea es que esto lo arreglen, les reconozcan la relación laboral, la antigüedad, acepten que son indefinidos y que les paguen lo que les deben, lo que les han quitado a algunos por más de 10 años. Eso es todo lo que pediremos en las audiencias, es decir, el respeto a los derechos mínimos que tiene un trabajador en Chile. Ahora, que esperamos de Duoc, primero destacar que, al responder, miente por escrito, porque contesto las demandas por escrito, por tanto, esperamos entonces que en estos juicios prime la cordura, ya que los trabajadores tienen toda la voluntad de llegar a un acuerdo”, subrayó. El jurista, Rubén Bustillos, agregó que el instituto destaca la supuesta tradición formativa cristiana, de la Iglesia Católica, que resalta a la persona por sobre la mera formación para el trabajo. Sin embargo, a su juicio, en la práctica, este precepto está muy alejado de la realidad. En tanto, profesores asociados al sindicato han denunciado una serie de hostigamientos por parte de la administración del instituto profesional. Es el caso de Darío Lozano, ex profesor de la escuela de ingeniería de la sede Duoc San Joaquín, quien comentó que desde que sus superiores supieron que se había incorporado a la instancia laboral, tuvo problemas, los que finalmente decantaron en la comunicación de que no tendría horas para trabajar como docente a partir de marzo de 2019, es decir, estaba despedido. “Antes de que supieran que yo me había inscrito en el sindicato, en octubre del año pasado, ellos me dieron mi horario para comenzar a hacer clases a partir de marzo, y en diciembre pasado me comunicaron que ya no me iban a dar tales horas, por lo que mi contrato finalizaba el 31 del mismo mes. Como se formó el sindicato de docentes de Duoc, yo lo vi como una oportunidad darle la pelea al instituto, no solo, sino que, apoyándome en la organización laboral, por lo que tomé la decisión de demandarlos por hostigamiento laboral, discriminación y por no respetar mis derechos fundamentales”, argumentó. Según la legislación laboral, un contrato a plazo fijo se transforma en indefinido, cuando similar documento se renueva por segunda vez, cualquiera sea su caducidad. Además, según la norma, “se presumirá legalmente que un trabajador ha sido contratado indefinidamente cuando hubiere prestado servicios discontinuos para un mismo empleador en virtud de más de dos contratos a plazo, durante 12 meses o más en un período de 15 meses”.