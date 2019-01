74d06410e9

ae766e0fb3

Nacional Política Catalina Pérez: “El desafío es superar las lógicas patriarcales que tenemos en RD” La recientemente electa presidenta de Revolución Democrática lamentó, en conversación con nuestro programa Radioanálisis, la baja participación que tuvieron las elecciones de la colectividad. Sin embargo, destacó el aumento de los votantes con respecto de comicios anteriores. Diario Uchile Lunes 28 de enero 2019 13:18 hrs. Compartir

La diputada por Antofagasta de 26 años, Catalina Pérez, es la nueva presidenta de Revolución Democrática. Tras dos días de votación electrónica, Pérez se consolidó como ganadora obteniendo el 50,9 por ciento de los sufragios. Es decir, 1.782 votos. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la parlamentaria comentó los desafíos actuales y venideros del partido más grande del Frente Amplio. En un partido que cuenta con aproximadamente 42 mil militantes, se registraron apenas 3.502 votos –lo que representa el ocho por ciento del padrón electoral-. Al respecto, Pérez bajó el perfil de la situación y rescató el aumento de la participación respecto de otras elecciones internas. “Por supuesto que me hubiese gustado que más militantes participaran, pero yo creo que lo importante es que dimos otro salto en esa dirección. Este fin de semana, pese a todas las complejidades del voto electrónico, logramos duplicar la votación de la última directiva, ampliamos en 40 por ciento la votación del último Consejo Político, yo creo que este es el camino que hay que reafirmar y en torno a lo que hay que seguir avanzando”. El último mes ha estado marcado por las tensiones entre el Frente Amplio y los partidos de la oposición, por lo que se prevé una etapa de toma de decisiones y de conformación de acuerdos, en pos de consolidar un bloque unido que haga frente al gobierno de Sebastián Piñera. En este sentido, la presidenta electa de Revolución Democrática comentó las razones que motivaron la salida del Frente Amplio del pacto administrativo que mantenía la oposición. “Justamente lo que nos interesaba era garantizar las mayorías para que no hubiese retrocesos en nuestro país, para que pudiésemos avanzar en derechos, pudiésemos comprometernos con derrotar la pobreza, la desigualdad, terminar con los privilegios. Lamentablemente vemos hoy el cómo hay partidos que no se definen si son de la oposición o del oficialismo y, en esas condiciones, no se puede seguir avanzando”. Sobre la agenda que llevará a cabo en su período como presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez fue enfática en que el feminismo será el tema principal que marcará el accionar del partido los próximos dos años. Al respecto, la parlamentaria aseguró que la revolución será feminista, o no será. “El principal desafío es superar las lógicas patriarcales que tenemos en Revolución Democrática y transformar eso mismo, ya no solo en una agenda de un espacio en específico, sino en una urgencia, en un principio, en lente con el que se miran realidades y con el cual se orienta nuestra acción política. La revolución será feminista o no será”. Por su parte, Javiera Parada -también candidata y principal contendiente-, felicitó a la ganadora entregándole su apoyo y manifestando que se siente orgullosa del trabajo que se hizo. Esto, pese a las declaraciones cruzadas que encendieron la polémica en la previa de las elecciones. Recordemos que la candidatura de Pérez fue apoyada desde su inicio por el senador Juan Ignacio Latorre y los diputados Jorge Brito, Maite Orsini y Giorgio Jackson. Así, el principal partido del Frente Amplio ya tiene una nueva directiva, la que entrará en vigencia en marzo próximo y se extenderá hasta el mismo mes del año 2021.

La diputada por Antofagasta de 26 años, Catalina Pérez, es la nueva presidenta de Revolución Democrática. Tras dos días de votación electrónica, Pérez se consolidó como ganadora obteniendo el 50,9 por ciento de los sufragios. Es decir, 1.782 votos. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la parlamentaria comentó los desafíos actuales y venideros del partido más grande del Frente Amplio. En un partido que cuenta con aproximadamente 42 mil militantes, se registraron apenas 3.502 votos –lo que representa el ocho por ciento del padrón electoral-. Al respecto, Pérez bajó el perfil de la situación y rescató el aumento de la participación respecto de otras elecciones internas. “Por supuesto que me hubiese gustado que más militantes participaran, pero yo creo que lo importante es que dimos otro salto en esa dirección. Este fin de semana, pese a todas las complejidades del voto electrónico, logramos duplicar la votación de la última directiva, ampliamos en 40 por ciento la votación del último Consejo Político, yo creo que este es el camino que hay que reafirmar y en torno a lo que hay que seguir avanzando”. El último mes ha estado marcado por las tensiones entre el Frente Amplio y los partidos de la oposición, por lo que se prevé una etapa de toma de decisiones y de conformación de acuerdos, en pos de consolidar un bloque unido que haga frente al gobierno de Sebastián Piñera. En este sentido, la presidenta electa de Revolución Democrática comentó las razones que motivaron la salida del Frente Amplio del pacto administrativo que mantenía la oposición. “Justamente lo que nos interesaba era garantizar las mayorías para que no hubiese retrocesos en nuestro país, para que pudiésemos avanzar en derechos, pudiésemos comprometernos con derrotar la pobreza, la desigualdad, terminar con los privilegios. Lamentablemente vemos hoy el cómo hay partidos que no se definen si son de la oposición o del oficialismo y, en esas condiciones, no se puede seguir avanzando”. Sobre la agenda que llevará a cabo en su período como presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez fue enfática en que el feminismo será el tema principal que marcará el accionar del partido los próximos dos años. Al respecto, la parlamentaria aseguró que la revolución será feminista, o no será. “El principal desafío es superar las lógicas patriarcales que tenemos en Revolución Democrática y transformar eso mismo, ya no solo en una agenda de un espacio en específico, sino en una urgencia, en un principio, en lente con el que se miran realidades y con el cual se orienta nuestra acción política. La revolución será feminista o no será”. Por su parte, Javiera Parada -también candidata y principal contendiente-, felicitó a la ganadora entregándole su apoyo y manifestando que se siente orgullosa del trabajo que se hizo. Esto, pese a las declaraciones cruzadas que encendieron la polémica en la previa de las elecciones. Recordemos que la candidatura de Pérez fue apoyada desde su inicio por el senador Juan Ignacio Latorre y los diputados Jorge Brito, Maite Orsini y Giorgio Jackson. Así, el principal partido del Frente Amplio ya tiene una nueva directiva, la que entrará en vigencia en marzo próximo y se extenderá hasta el mismo mes del año 2021.