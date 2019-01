0aac7673ab

495caff83e

Cultura Festival In-Edit anuncia diez primeros títulos para su próxima edición Documentales sobre Elvis Presley, Joan Jett, The Slits y Betty Davis figuran en el adelanto de programación del evento, que se realizará entre el 25 y 30 de abril., en cinco sedes. Diario Uchile Lunes 28 de enero 2019 18:12 hrs. Compartir

El Festival Internacional de Cine y Documental Musical In-Edit Chile anunció este lunes las primeras diez películas que se exhibirán en su 15a edición, que se realizará entre el 25 y 30 de abril, en cinco sedes repartidas por Santiago. Entre las confirmadas destaca The king (2017), de Eugene Jarecki, que reflexiona sobre la identidad y la historia estadounidense a través de la biografía de Elvis Presley: “Lo hace a través de un road-trip coral, y a bordo del mismísimo Rolls Royce que el cantante usó en vida. Se suben (y hablan) desde Ethan Hawke y Alec Baldwin a Rosanne Cash y Chuck D (Public Enemy)”, adelanta el festival. También se exhibirá Desolation center (2018), de Stuart Swezey, que revive los conciertos que bandas como Minutemen, Sonic Youth o Meat Puppets realizaron en los ‘80, alejados de Los Angeles para esquivar a la policía, y que son un antecedente de los festivales masivos que hoy se realizan en las afueras de las ciudades. Como es tradición, In-Edit también exhibirá documentales centrados en la biografía de diferentes artistas: Joan Jett: Bad reputation (2018), sobre la rockera estadounidense; Here to be heard: The story of The Slits (2017), acerca de las punks británicas; o Betty Davis: They say I’m different (2017), sobre la turbulenta vida de la cantante de funk y soul, se enmarcan en esa tendencia. Entre los documentales anunciados también figuran The Allins (2017), Ethiopiques: Revolt of the soul (2017), Los ojos que paran de crecer (2018), Milford Graves Full Mantis (2018) y The strange sound of happiness (2018). Más información sobre el anuncio, en este enlace.

El Festival Internacional de Cine y Documental Musical In-Edit Chile anunció este lunes las primeras diez películas que se exhibirán en su 15a edición, que se realizará entre el 25 y 30 de abril, en cinco sedes repartidas por Santiago. Entre las confirmadas destaca The king (2017), de Eugene Jarecki, que reflexiona sobre la identidad y la historia estadounidense a través de la biografía de Elvis Presley: “Lo hace a través de un road-trip coral, y a bordo del mismísimo Rolls Royce que el cantante usó en vida. Se suben (y hablan) desde Ethan Hawke y Alec Baldwin a Rosanne Cash y Chuck D (Public Enemy)”, adelanta el festival. También se exhibirá Desolation center (2018), de Stuart Swezey, que revive los conciertos que bandas como Minutemen, Sonic Youth o Meat Puppets realizaron en los ‘80, alejados de Los Angeles para esquivar a la policía, y que son un antecedente de los festivales masivos que hoy se realizan en las afueras de las ciudades. Como es tradición, In-Edit también exhibirá documentales centrados en la biografía de diferentes artistas: Joan Jett: Bad reputation (2018), sobre la rockera estadounidense; Here to be heard: The story of The Slits (2017), acerca de las punks británicas; o Betty Davis: They say I’m different (2017), sobre la turbulenta vida de la cantante de funk y soul, se enmarcan en esa tendencia. Entre los documentales anunciados también figuran The Allins (2017), Ethiopiques: Revolt of the soul (2017), Los ojos que paran de crecer (2018), Milford Graves Full Mantis (2018) y The strange sound of happiness (2018). Más información sobre el anuncio, en este enlace.