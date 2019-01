0aac7673ab

Nacional Política Presidente del Partido Humanista: Si la DC vota por el gobierno, que se ubique en el gobierno El timonel de la colectividad, Octavio González, se refirió al quiebre del acuerdo administrativo de la oposición para presidir la Cámara Baja y sus comisiones. Al respecto, aseguró que un entendimiento entre el Frente Amplio y la falange es inviable, pues esta última colectividad no ha actuado como una fuerza opositora, sino más bien, oficialista. Diario Uchile Lunes 28 de enero 2019 11:43 hrs.

En entrevista con nuestro programa Radioanálisis, el presidente del Partido Humanista, Octavio González, se refirió a la tensa relación que se mantiene entre la Democracia Cristiana (DC) y el Frente Amplio luego de que este último conglomerado reafirmara que no apoyará la presidencia de Gabriel Silber en la Cámara Baja, así como tampoco a otros diputados falangistas que pretendan presidir las Comisiones. De esta manera, la coalición formada el 2017 precipitó el quiebre del llamado “Acuerdo Administrativo” de la oposición para mantener el control de la Cámara de Diputados. Pese a que desde la Democracia Cristiana han acusado al Frente Amplio de no cumplir su palabra, desde el conglomerado se defienden argumentando las posiciones favorables de la DC hacia los proyectos del Gobierno. El timonel humanista, Octavio González, sostuvo que un acuerdo con la DC sería ser inconsecuente con los postulados del Frente Amplio, que es el de hacer cambios estructurales. Por tanto, seguir en el acuerdo con la falange no sería otra cosa que un retroceso para la coalición y para sus votantes. “Creo que hay que hacer las cosas de cara a la gente. Tú no puedes hacer acuerdos electorales en pos de resultados propios y de intereses propios de los partidos políticos, tienes que hacerlo en pos de lo que tu cree como un proyecto político que es bueno para la gente. Nosotros creemos que es bueno para la gente hacer un cambio estructural a muchos temas y elementos que hoy consideramos que han estado perpetuados durante treinta años y sin modificación en el Congreso, por ejemplo, un cambio constitucional, por ejemplo, una gran reforma a la salud. Creemos en cambios importantes, estructurales, y esta propuesta país fue la razón por la cual la gente votó por el Frente Amplio. Si nosotros hoy seguimos tomando acuerdos administrativos, la gente sentirá una absoluta desilusión si esos acuerdos van en retroceso a esta propuesta hecha por el Frente Amplio”. En ese sentido, González hizo un llamado a Los personeros de la DC a que definan si son de oposición o no. Si finalmente concluyen que, efectivamente, están en la vereda contraria a la derecha, se podrían abrir nuevamente diálogos para llegar a un consenso. De lo contrario, que asuman públicamente que se sienten cómodos con las políticas del gobierno. “Eso significa que tenemos que decirle con mucha claridad a la DC, y se lo hemos dicho: en esta dirección no podemos continuar. Si ellos están en condiciones de reevaluar estas comisiones las cuales ellos votaron y legislaron durante el 2018, por cierto que los diálogos se pueden desarrollar de la mejor forma posible, pero si no están dispuestos a eso y siguen votando por el gobierno, que se ubiquen donde ellos quieren estar: en el gobierno. Pero esto es una decisión de ellos, no una decisión del Frente Amplio”. De todas formas, y basándose en cómo ha actuado la Democracia Cristiana durante el pasado 2018, el timonel humanista sostuvo que hoy es inviable un acuerdo con la falange. “Un acuerdo administrativo con la Democracia Cristiana es inviable, nosotros seguiremos cumpliendo nuestro acuerdo, y firmaremos, votaremos y apoyaremos todas las presidencias de Comisiones o de la Cámara que tengan que ver con los partidos de oposición, pero no podemos votar por la Democracia Cristiana en estas condiciones”. Por otra parte, Octavio González mencionó algunos parlamentarios DC que, según él, han sido consecuentes con su rol opositor a las políticas de derecha. Entre los congresistas que mencionó se encuentra la senadora Yasna Provoste y su par Francisco Huenchumilla. En ese sentido, enfatizó que es la actual directiva falangista la que se ha mostrado cómoda con el proyecto de gobierno Sebastián Piñera.

