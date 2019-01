Venezuela: Juan Guaidó convoca manifiestaciones para esta semana

Juan Guaidó llamó este domingo a manifestaciones el miércoles y sábado para exigir el apoyo de la Fuerza Armada y respaldar el ultimátum que dio Europa al mandatario, Nicolás Maduro, para que convoque a elecciones libres.

Guaidó llamó a los venezolanos a salir a las calles el miércoles de las 16H00 GMT a las 18H00 GMT para exigir a los militares “que se pongan del lado del pueblo” y el sábado a una “gran movilización”, un día antes de que venza el plazo de ocho días que dieron varios países europeos a Maduro.

“Estaremos (el sábado) celebrando ese respaldo inédito de todo el mundo a nuestra causa, pero también contando con que se vence ese ultimátum que le diera la Unión Europea para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y convocatoria a elecciones libres”, manifestó en un video difundido en su cuenta de Twitter.

España, Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda y Portugal amenazaron con reconocer a Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora, como presidente interino de Venezuela si Maduro no acepta unos “comicios libres”.

En una entrevista con la cadena televisiva turca CNN Turk, difundida este domingo, el presidente Maduro pidió a Europa retirar su advertencia: “Nadie puede darnos un ultimátum”, expresó, tras lamentar que los europeos se plegaran a lo que denuncia como un golpe de Estado dirigido por Estados Unidos.

El jefe parlamentario, que se autojuramentó presidente interino el pasado miércoles, llamó a estas nuevas movilizaciones, luego de una semana de protestas y disturbios que dejaron 29 muertos y unos 350 detenidos.

Alentado por el creciente apoyo de Estados Unidos y Europa, y la deserción del agregado militar en Washington, Guaidó envió a sus seguidores a distribuir por todo el país copias de la ley aprobada por el Parlamento de mayoría opositora, que preside desde el 5 de enero.

“Hoy fuimos a tenderle la mano (…) Soldado de Venezuela: esperamos por ti y el compromiso que tienes con nuestra Constitución”, declaró el líder opositor, de 35 años.

Grupos de opositores entregaron en las puertas de Fuerte Tiuna -mayor complejo militar- y otros cuarteles la ley que da “todas las garantías constitucionales” a militares y civiles que “colaboren en la restitución de la democracia”. Algunos soldados la quemaron, otros la rompieron.

Al mismo tiempo, al encabezar ejercicios militares, Maduro pidió a la Fuerza Armada “unión” y “disciplina” para enfrentar el “golpe de Estado” con el que Washington -dijo- busca “imponer un gobierno títere”: “¡Traidores nunca, leales siempre!”, arengó.

Aunque sus decisiones son anuladas por la justicia por considerarlo en desacato, el Congreso aprobó la ley que elimina “la responsabilidad civil, penal, administrativa (…) de investigaciones, procedimientos, penas y sanciones” registradas desde el 1 de enero de 1999, abarcando las dos décadas de gobierno chavista.

Guaidó busca quebrar el sostén de Maduro, la Fuerza Armada, que, aunque dice estar unida, muestra fisuras: el sábado, el agregado de Defensa en Washington, coronel José Luis Silva, desconoció a Maduro e instó a los militares a respaldar al autoprocamado presidente interino.

De visita en Panamá, el papa Francisco pidió una “solución justa y pacífica” a la “grave situación” en Venezuela.

Guaidó aplaudió como una “gran victoria” la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el sábado, cuando el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, llamó al mundo a unirse “a las fuerzas de la libertad” en apoyo de Guaidó.

Este domingo, el consejero de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, advirtió que habrá una “respuesta significativa” a cualquier amenaza contra Guaidó, el Parlamento o contra diplomáticos estadounidenses.

Además de Estados Unidos, Canadá y una docena de países americanos reconocieron al líder opositor, e Israel y Australia se sumaron este domingo. Rusia y China se mantienen leales a Maduro, al igual que Bolivia, Cuba, Nicaragua y Turquía.

Australia recognises and supports the President of the National Assembly of Venezuela, Juan Guaidó, in assuming the position of interim president. https://t.co/9mj4ACWLfc @AusEmbCO

— Marise Payne (@MarisePayne) January 27, 2019