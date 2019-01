71b27e4c00

Nacional Brandon Hernández Huentecol: "Los verdaderos terroristas no son mapuches, son carabineros" El ex sargento segundo de Carabineros, Cristián Rivera, fue condenado a una pena remitida por el delito de lesiones graves, por lo que no será encarcelado tras haberle disparado al menor Brandon Hernández Huentecol. En conversación con nuestro medio, Brandon y su familia manifestaron su descontento. "Me trataron de matar, a quemarropa y estando en el suelo", manifestó el joven mapuche. Tomás González F. Martes 29 de enero 2019 19:21 hrs.

Que el Tribunal Oral en lo Penal de Angol condenara por lesiones graves al sargento segundo de Carabineros, Cristián Rivera Silva, fue un balde de agua fría para la familia de Brandon Hernández Huentecol. Esto, porque el carabinero formalizado por dispararle 180 perdigones al menor, al no haber sido condenado por apremios ilegítimos, podrá cumplir una pena remitida y fuera de las rejas. Ante tal, la familia de la víctima anunció que interpondrán un recurso de nulidad del Juicio Oral, buscando que éste se realice nuevamente y con jueces distintos. El abogado de la familia, Sergio Millaman, explicó el procedimiento con el que buscan anular la sentencia dictada para que los hechos perpetrados en contra de Hernández Huentecol sean calificados como un homicidio frustrado. “El recurso de nulidad se puede presentar o ante la Corte de Apelaciones o ante la Corte Suprema, dependiendo de las causales que se presenten, y eso es lo que estamos en este minuto analizando. Pero luego de esta etapa y la presentación de estos recursos, no existe otra posibilidad de revisión de la sentencia, por lo menos a nivel nacional“, explicó el abogado de la familia. Sin embargo, lo que le preocupa a la madre del joven es su salud. Esto, porque en el cuerpo de Hernández Huentecol aún se encuentran alojados más de 90 perdigones, los que han generado diversas complicaciones en la salud del afectado. Pese a que los doctores le dijeron que no había nadie que pudiese quitar los perdigones de plomo del cuerpo de su hijo, Ada Huentecol se encuentra estos días en Santiago visitando distintas embajadas para presentar el caso de Brandon, en búsqueda de un apoyo que le permita tratarse. “Ya que acá el Estado chileno no se hace cargo de los errores y los horrores que comete, no me queda otra opción que acudir internacionalmente. Pidiendo apoyo a Cuba, en donde existe tecnología más avanzada y poder retirar los perdigones que a mi hijo le están afectando su salud”, expresó la madre del joven. “Esos perdigones le están contaminando la sangre y es un día menos de vida que tiene él”, agregó. Por su parte, y en conversación con nuestro medio, Brandon Hernández Huentecol manifestó su impotencia y rabia tras la sentencia. Sin embargo, el joven de 19 años se mostró tranquilo y pausado para expresar su sentir respecto de la situación que vive el pueblo mapuche. Al respecto, el joven señaló que con todos los casos de abuso por parte de Carabineros, la gente está dándose cuenta de la realidad. “Ahora, con las mentiras de estos carabineros, claramente la gente ya se está dando cuenta de que los que estaban mintiendo son los carabineros y no los mapuches. A veces voy pasando y escucho gente que dice: ‘yo pensaba que eran los mapuches y eran los pacos en realidad’. Así que ahí, claramente, se va viendo la realidad en que están quedando ellos”, comentó el joven de 19 años. Además, la víctima agregó que ha visto cómo la sociedad también ha demostrado su apoyo. “Mientras más casos van pasando, más gente se va uniendo y más se van dando cuenta que los verdaderos terroristas no son los mapuches, son los Carabineros de Chile”, dijo. Así, los abogados de la familia Hernández Huentecol están revisando la sentencia para definir si será la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones el organismo al que presentarán el recurso de anulación de un Juicio Oral que, lejos de catalogar la acción como un homicidio frustrado, dejó en libertad vigilada al victimario. De ser rechazado, los abogados y la familia anunciaron que agotarán todas las instancias, incluso, yendo a la Corte Internacional de Derechos Humanos si es que fuese necesario.

