Cultura Hall & Oates confirma su debut en Chile El concierto se realizará el próximo 8 de junio en el Movistar Arena. Diario Uchile Martes 29 de enero 2019 13:35 hrs. Compartir

El dúo Hall & Oates, un clásico de los 80, se presentará el próximo sábado 8 de junio en el Movistar Arena. La presentación se enmarca dentro de una gira que comenzará en Las Vegas y que contempla conciertos en Argentina y Brasil. La información fue confirmada a través de un comunicado difundido este martes por la productora DC Medios. Además, en esta ocasión el dúo realizará un concierto donde repasarán los grandes éxitos de su carrera, entre ellos, Maneater, Kiss on My List y I Can’t Go For That (No Can Do). Las entradas podrán adquirirse a través del sistema Puntoticket. Los valores van entre los 40.250 y los 138.000 pesos. También habrá descuento de un 20 por ciento para los clientes de Entel, pagando con Tarjeta Cencosud Scotiabank, desde las 11:00 horas del 5 de febrero. La venta general comenzará el 7 de febrero a las 11:00 horas.

