12b8e34b55

3dc7fe99cf

Pobladores de Ukamau denuncian retrasos y exigen soluciones La organización compuesta por más de 400 familias acusa que las obras deberían estar avanzadas en más de un 80% y que el Servicio de Vivienda y Urbanismo no les ha entregado respuestas sobre los atrasos en la construcción de las viviendas sociales. Pilar León Martes 29 de enero 2019 12:36 hrs. Compartir

El movimiento de pobladores Ukaumau se manifestó este martes en la Alameda denunciando el retraso del proyecto habitacional La Maestranza, cuya entrega está programada para junio de 2019. La organización acusa que la constructora Loga no ha cumplido con ninguno de los plazos establecidos. Además, señalan que el avance de las obras, que comenzaron en 2017 , es de sólo un 40% y que el Servicio de Vivienda y Urbanismo no ha respondido a ninguno sus reclamos. La dirigente de Ukamau, Doris Gonzalez, afirmó que “nosotros queremos que esto se solucione ya, no vamos a permitir que los plazos se extiendan de manera irracional. Este es el gran negocio que hacen las constructoras e inmobiliarias con la vivienda social. Tienen plazos estimados, tienen recursos asignados y para lograr más recursos lo que hacen es atrasar las obras para que la plata del Estado, de todas y todos nosotros, siga financiando a estas constructoras que son negligentes, que no contratan el personal necesario y que no construyen con la calidad que debieran. Eso es lo que nosotros no vamos a aguantar”. Además, la dirigente aseguró que continuarán movilizandose si es que las autoridades no entregan una respuesta pronta o si estas no son favorables para las más de 400 familias que componen Ukamau pues acusa que “el Serviu se ha puesto del lado de la constructora y acá las instituciones tienen que resguardar el bienestar de la ciudadanía, para eso están gobernando. Son funcionarios públicos y tienen que deberse a la gente”. Finalmente, el Ministro de Vivienda y Ubanismo, Cristián Monckeberg, en entrevista con CNN reconoció el atraso de la empresa en la construcción de las viviendas sociales y señaló que “hay que fiscalizar lo más posible para que esto no se siga produciendo y los plazos sean los más acotados posible”.

El movimiento de pobladores Ukaumau se manifestó este martes en la Alameda denunciando el retraso del proyecto habitacional La Maestranza, cuya entrega está programada para junio de 2019. La organización acusa que la constructora Loga no ha cumplido con ninguno de los plazos establecidos. Además, señalan que el avance de las obras, que comenzaron en 2017 , es de sólo un 40% y que el Servicio de Vivienda y Urbanismo no ha respondido a ninguno sus reclamos. La dirigente de Ukamau, Doris Gonzalez, afirmó que “nosotros queremos que esto se solucione ya, no vamos a permitir que los plazos se extiendan de manera irracional. Este es el gran negocio que hacen las constructoras e inmobiliarias con la vivienda social. Tienen plazos estimados, tienen recursos asignados y para lograr más recursos lo que hacen es atrasar las obras para que la plata del Estado, de todas y todos nosotros, siga financiando a estas constructoras que son negligentes, que no contratan el personal necesario y que no construyen con la calidad que debieran. Eso es lo que nosotros no vamos a aguantar”. Además, la dirigente aseguró que continuarán movilizandose si es que las autoridades no entregan una respuesta pronta o si estas no son favorables para las más de 400 familias que componen Ukamau pues acusa que “el Serviu se ha puesto del lado de la constructora y acá las instituciones tienen que resguardar el bienestar de la ciudadanía, para eso están gobernando. Son funcionarios públicos y tienen que deberse a la gente”. Finalmente, el Ministro de Vivienda y Ubanismo, Cristián Monckeberg, en entrevista con CNN reconoció el atraso de la empresa en la construcción de las viviendas sociales y señaló que “hay que fiscalizar lo más posible para que esto no se siga produciendo y los plazos sean los más acotados posible”.