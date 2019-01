ccae037b6e

9b3b11fe49

Justicia Nacional Carmen Frei: “Nada de lo que ocurrió en torno al asesinato de mi padre fue accidental” La hija del ex mandatario y vicepresidenta de la DC agradeció a quienes hicieron posible el histórico fallo. Por su parte, los presidentes del Partido Radical y la Democracia Cristiana exigieron al gobierno la desvinculación del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo. Tomas González F. Miércoles 30 de enero 2019 22:23 hrs. Compartir

Luego de revelarse que la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva se trató de un homicidio, la sede de su partido, la Democracia Cristiana, se llenó rápidamente. Minutos después de conocerse el fallo del juez Alejandro Madrid, políticos y familiares se presentaron en el inmueble de Alameda 1460 para saludar a la ex senadora e hija del ex mandatario, Carmen Frei. Esto, porque tras 15 años de investigación se dictó el fallo de un caso histórico que representa el primer magnicidio en la historia de nuestro país. “Hoy día la justicia ha dicho su palabra. Al cabo de una exhaustiva y larga investigación judicial sobre el homicidio de mi padre, el ex presidente Eduardo Frei Montalva, en la que todas las partes involucradas pudieron ejercer sus derechos y la sentencia que hoy el ministro Alejandro Madrid ha dado a conocer al país, deja establecido que mi padre fue asesinado por la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet”, dijo la vicepresidenta de la DC. Una de las primeras que llegó a saludar a Frei, fue la también hija de un ex mandatario, Isabel Allende. Ambas se reunieron durante alrededor de una hora, tras lo cual la hija de Salvador Allende se refirió al fallo y destacó la manera en que éste las unió. “En lo personal, como lo comentábamos arriba con Carmen, el dolor ha unido a estas familias y eso es un hecho. Era una historia muy antigua, hubo muchos lazos, en algún momento nuestros padres se separaron por razones políticas, pero la búsqueda de la verdad, la justicia y la recuperación de la democracia nos ha reencontrado”, dijo la senadora. También presentaron sus respetos el presidente del Partido Por la Democracia, Heraldo Muñóz y el presidente del Senado, Carlos Montes. Éste último se refirió a la sentencia invitando a la ciudadanía chilena a reflexionar sobre la dictadura e instó a la derecha a hacer un mea culpa respecto de este período. “Este fallo pone en evidencia una situación de Estado muy grave. Un magnicidio de éstas características, con esta brutalidad, que finalmente ha quedado claro quiénes fueron los culpables y en qué condiciones. Creo que esto obliga al país a reflexionar cómo fueron las cosas. Especialmente creo que obliga a que la derecha repiense su posición frente a lo que fue la dictadura de Pinochet y las barbaridades que se cometieron. Yo creo que la democracia requiere una derecha que da una explicación y asume la responsabilidad”, dijo el senador socialista. Todos contra Castillo Respecto de la implicación del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien era investigado por el delito de encubrimiento, el fallo determinó que no habían responsabilidades penales en su actuar mientras fue director de Red Salud UC, pero que éste había sido “cuestionable”. Sobre las secuelas políticas para Castillo, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, pidió al gobierno de Sebastián Piñera actuar de manera consecuente y retirarlo de su cargo. “Con mucha humildad, pero con mucha firmeza, le señalamos al presidente -quien hoy día se ha mostrado muy conmovido con esta sentencia-, que actúe en consecuencia y que a nuestro juicio, es insostenible la permanencia de un subsecretario que cumplió un rol de ocultamiento de información cuando la familia, y particularmente Carmen Frei, clamaba por que se entregara”, dijo Chahin. En la misma línea fueron las declaraciones del presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, quien asistió a la sede falangista para saludar a los familiares del ex mandatario asesinado y presentar sus respetos al partido, aprovechando de hacer sus descargos contra Luis Castillo. “Es claro que no ha establecido respecto de él una responsabilidad penal. Pero sin duda que el presidente Piñera no puede seguir teniendo en su gobierno a una autoridad que ha sido cuestionada por un fallo judicial que ha establecido que se cometió un homicidio contra un ex Presidente de la República. Me parece que eso no admite ningún análisis ni revisión, salvo que el Gobierno tome la decisión que debió haber tomado hace bastante tiempo. No puede tener una autoridad de gobierno cuestionada en un caso de homicidio de un ex presidente. Eso es una falta de respeto a la democracia”, dijo el presidente de los radicales. Fotos: Edith Aros

Luego de revelarse que la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva se trató de un homicidio, la sede de su partido, la Democracia Cristiana, se llenó rápidamente. Minutos después de conocerse el fallo del juez Alejandro Madrid, políticos y familiares se presentaron en el inmueble de Alameda 1460 para saludar a la ex senadora e hija del ex mandatario, Carmen Frei. Esto, porque tras 15 años de investigación se dictó el fallo de un caso histórico que representa el primer magnicidio en la historia de nuestro país. “Hoy día la justicia ha dicho su palabra. Al cabo de una exhaustiva y larga investigación judicial sobre el homicidio de mi padre, el ex presidente Eduardo Frei Montalva, en la que todas las partes involucradas pudieron ejercer sus derechos y la sentencia que hoy el ministro Alejandro Madrid ha dado a conocer al país, deja establecido que mi padre fue asesinado por la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet”, dijo la vicepresidenta de la DC. Una de las primeras que llegó a saludar a Frei, fue la también hija de un ex mandatario, Isabel Allende. Ambas se reunieron durante alrededor de una hora, tras lo cual la hija de Salvador Allende se refirió al fallo y destacó la manera en que éste las unió. “En lo personal, como lo comentábamos arriba con Carmen, el dolor ha unido a estas familias y eso es un hecho. Era una historia muy antigua, hubo muchos lazos, en algún momento nuestros padres se separaron por razones políticas, pero la búsqueda de la verdad, la justicia y la recuperación de la democracia nos ha reencontrado”, dijo la senadora. También presentaron sus respetos el presidente del Partido Por la Democracia, Heraldo Muñóz y el presidente del Senado, Carlos Montes. Éste último se refirió a la sentencia invitando a la ciudadanía chilena a reflexionar sobre la dictadura e instó a la derecha a hacer un mea culpa respecto de este período. “Este fallo pone en evidencia una situación de Estado muy grave. Un magnicidio de éstas características, con esta brutalidad, que finalmente ha quedado claro quiénes fueron los culpables y en qué condiciones. Creo que esto obliga al país a reflexionar cómo fueron las cosas. Especialmente creo que obliga a que la derecha repiense su posición frente a lo que fue la dictadura de Pinochet y las barbaridades que se cometieron. Yo creo que la democracia requiere una derecha que da una explicación y asume la responsabilidad”, dijo el senador socialista. Todos contra Castillo Respecto de la implicación del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien era investigado por el delito de encubrimiento, el fallo determinó que no habían responsabilidades penales en su actuar mientras fue director de Red Salud UC, pero que éste había sido “cuestionable”. Sobre las secuelas políticas para Castillo, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, pidió al gobierno de Sebastián Piñera actuar de manera consecuente y retirarlo de su cargo. “Con mucha humildad, pero con mucha firmeza, le señalamos al presidente -quien hoy día se ha mostrado muy conmovido con esta sentencia-, que actúe en consecuencia y que a nuestro juicio, es insostenible la permanencia de un subsecretario que cumplió un rol de ocultamiento de información cuando la familia, y particularmente Carmen Frei, clamaba por que se entregara”, dijo Chahin. En la misma línea fueron las declaraciones del presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, quien asistió a la sede falangista para saludar a los familiares del ex mandatario asesinado y presentar sus respetos al partido, aprovechando de hacer sus descargos contra Luis Castillo. “Es claro que no ha establecido respecto de él una responsabilidad penal. Pero sin duda que el presidente Piñera no puede seguir teniendo en su gobierno a una autoridad que ha sido cuestionada por un fallo judicial que ha establecido que se cometió un homicidio contra un ex Presidente de la República. Me parece que eso no admite ningún análisis ni revisión, salvo que el Gobierno tome la decisión que debió haber tomado hace bastante tiempo. No puede tener una autoridad de gobierno cuestionada en un caso de homicidio de un ex presidente. Eso es una falta de respeto a la democracia”, dijo el presidente de los radicales. Fotos: Edith Aros