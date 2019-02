1e80a9f4b0

0c4bdfb817

Nacional Política Concejal Andaur por acusación a Reginato: “No es por un problema en particular; son varios” Víctor Andaur es uno de los tres concejales de Viña del Mar que buscarán destituir a la alcaldesa de la comuna por notable abandono de deberes. “Hay figuras de delito", sostuvo la autoridad comunal. Camilo Villa J. Jueves 31 de enero 2019 18:02 hrs. Compartir

La jornada de este jueves, tres concejales de Viña del Mar anunciaron que buscarán destituir a la alcaldesa de la comuna, Virginia Reginato, por “notable abandono de deberes”. La acusación se formulará ante el Tribunal Electoral Regional y sienta su base en el déficit económico de más de 17 mil millones de pesos revelado por Contraloría. Son tres las autoridades que formalizarán la acusación, la concejala DC Laura Gianicci, su colega independiente Sandro Puebla, y el concejal comunista Víctor Andaur. Fue precisamente este último quien conversó con nuestro medio, afirmando que, además del déficit económico, hay eventuales causas de delito por parte de la alcaldesa que deben ser investigados. “Hay figuras de delito, como cobros indebidos de horas extras, el tema de los sobresueldos, pagos que no corresponden, el punto es que hay una suma de elementos, no es solo un problema en particular; son varios”. Además, el concejal Víctor Andaur sostuvo que, si bien las irregularidades en la Municipalidad de Viña del Mar se arrastran desde hace años, solo con el Concejo actual se ha podido dar pasos reales en cuanto a la fiscalización y denuncias a Virginia Reginato, pues las autoridades anteriores eran, en su mayoría, de derecha. “(El Concejo) Sin duda ha sido bastante crítico con el tema de la gestión, y lo digo por concejales de allá y concejales de acá, no solamente los que puedan estar en oposición y, por lo tanto, el Concejo es más acucioso en el sentido de ir conociendo de manera más fehaciente la realidad, cuestión que antes no se daba, pues antes (la derecha) tenía una mayoría aplastante y habían muchas cosas que no se discutían y pasaban, pero hoy ese cuadro ha cambiado y tenemos un Concejo mucho más cuestionador y crítico”. La solicitud será enviada al Tribunal, entidad que podrá fallar la destitución de la alcaldesa Reginato, o sancionar con otra medida.

La jornada de este jueves, tres concejales de Viña del Mar anunciaron que buscarán destituir a la alcaldesa de la comuna, Virginia Reginato, por “notable abandono de deberes”. La acusación se formulará ante el Tribunal Electoral Regional y sienta su base en el déficit económico de más de 17 mil millones de pesos revelado por Contraloría. Son tres las autoridades que formalizarán la acusación, la concejala DC Laura Gianicci, su colega independiente Sandro Puebla, y el concejal comunista Víctor Andaur. Fue precisamente este último quien conversó con nuestro medio, afirmando que, además del déficit económico, hay eventuales causas de delito por parte de la alcaldesa que deben ser investigados. “Hay figuras de delito, como cobros indebidos de horas extras, el tema de los sobresueldos, pagos que no corresponden, el punto es que hay una suma de elementos, no es solo un problema en particular; son varios”. Además, el concejal Víctor Andaur sostuvo que, si bien las irregularidades en la Municipalidad de Viña del Mar se arrastran desde hace años, solo con el Concejo actual se ha podido dar pasos reales en cuanto a la fiscalización y denuncias a Virginia Reginato, pues las autoridades anteriores eran, en su mayoría, de derecha. “(El Concejo) Sin duda ha sido bastante crítico con el tema de la gestión, y lo digo por concejales de allá y concejales de acá, no solamente los que puedan estar en oposición y, por lo tanto, el Concejo es más acucioso en el sentido de ir conociendo de manera más fehaciente la realidad, cuestión que antes no se daba, pues antes (la derecha) tenía una mayoría aplastante y habían muchas cosas que no se discutían y pasaban, pero hoy ese cuadro ha cambiado y tenemos un Concejo mucho más cuestionador y crítico”. La solicitud será enviada al Tribunal, entidad que podrá fallar la destitución de la alcaldesa Reginato, o sancionar con otra medida.