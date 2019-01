8e2f9bcf67

Política Diputado Víctor Torres: "La mesa ha tomado la determinación de endurecer su postura frente a Luis Castillo" El diputado de la Democracia Cristiana se refirió al fallo dictado por el juez Alejandro Madrid, que condenó a seis personas por el homicidio del ex presidente Frei Montalva y tildó de "cuestionable" el accionar del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo. Tomás González F. Jueves 31 de enero 2019 14:00 hrs.

A un día del fallo que terminó por confirmar que la muerte del ex mandatario Eduardo Frei Montalva fue un homicidio, las reacciones en el mundo político continúan. Esta vez, fue el diputado falangista Víctor Torres quien, en conversación con nuestro medio, se refirió al histórico fallo y las consecuencias políticas del mismo. El parlamentario manifestó que en la bancada falangista están conformes con la resolución del juez Alejandro Madrid, que terminó por condenar a seis personas por el magnicidio de Frei Montalva. “Claramente que nos deja satisfecho saber que hubo una investigación acuciosa, que se logró comprobar que el ex presidente Frei, efectivamente, fue asesinado, por lo tanto estamos hablando del primer magnicidio en la historia de nuestro país y, por cierto, la connotación que ello significa”, dijo el representante. Si bien la justicia penal determinó que no hubo encubrimiento por parte del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, el falló calificó el accionar del mismo como “cuestionable”. Ante esto, la Democracia Cristiana reiteró el llamado que ya habían realizado al conocerse la posible participación del subsecretario, pidiendo al Ejecutivo que se tomen medidas. El diputado demócrata cristiano, Víctor Torres, comentó que la falange debe plantearse de manera más firme en su posición y exigir la desvinculación del ex director de Red Salud UC. “La Mesa ha tomado esta determinación, de endurecer su postura respecto de la situación de Luis Castillo y esperamos también que entonces no tengamos vínculos con el Ejecutivo en la medida que este no responda la solicitud. Es la única manera de que la Democracia Cristiana muestre su posición con claridad respecto de ésta materia”, señaló el parlamentario. A las exigencias del diputado, también se sumaron las de la ex senadora e hija del ex mandatario, Carmen Frei, y las del jefe de bancada de la DC, Matías Walker, quienes afirmaron que la permanencia de Castillo es insostenible. Sin embargo, esta mañana el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dio un espaldarazo al cuestionado subsecretario, reiterando el apoyo del gobierno a la gestión de Castillo. “El subsecretario no tiene ninguna responsabilidad penal”, dijo Chadwick.

