Nacional Funcionarios del hospital Provincia Cordillera de Puente Alto paralizan parcialmente sus labores Más de un centenar de trabajadores del Centro de Referencia de Salud (CRS) protestó por la no entrega de bonos por desempeño colectivo. Rodrigo Fuentes Jueves 31 de enero 2019 20:02 hrs.

Los funcionarios del hospital Provincia Cordillera de Puente Alto iniciaron, este jueves, un paro parcial de actividades por incumplimiento de compromisos salariales. Los trabajadores, entre los que se encuentran funcionarios profesionales, no profesionales, médicos, pertenecientes a la multigremial conformada en el centro asistencial, reclaman “una falla en la gestión de programación de las metas sanitarias 2018”, las que no habrían sido cumplidas, lo que repercutió en la no entrega de bonos por desempeño colectivo. El presidente de la Asociación de Funcionarios del CRS Hospital Cordillera, Gabriel Rojas, precisó que, pese a quedar dos años consecutivos en el tramo A, que marca excelencia en la atención al usuario y seguridad hospitalaria, por un error -a su juicio- de la dirección de establecimiento, pues son los únicos funcionarios de todos los recintos asistenciales ubicados en el sur oriente de la capital que no recibieron dichas gratificaciones. “Los números establecidos de cumplimiento de las atenciones se elevó demasiado, no alcanzamos las cifras, por lo tanto, nos deja cuatro décimas abajo del desempeño óptimo. Lo que estamos haciendo acá es una medida de presión al servicio de salud y al Ministerio para que nos aprueben informes adicionales, lo que significa concretar el bono en un 90 por ciento. Además, estamos pidiendo la salida de la dirección de los responsables respecto del tema”, afirmó. Durante todo este jueves, los trabajadores y funcionarios del Hospital Provincia Cordillera de Puente Alto comenzaron a manifestarse en el hall de acceso al centro asistencial, conminando a la dirección del recinto a enmendar el eventual error que afecta a más de cien personas. El presidente de la Asociación de Funcionarios del CRS Hospital Cordillera, Gabriel Rojas, agregó que tampoco se está atendiendo a los usuarios, reagendando horas, pero estableciendo turnos éticos para aquellos casos de emergencia. “Es un paro parcial de actividades, para que así nosotros tengamos una respuesta formal lo más pronto posible, mientras tanto, se están entregando remedios, se suspendieron las atenciones a usuarios, cirugías, con su respectiva reprogramación. En la movilización están todos los estamentos involucrados, capítulo médico, gremios profesionales, técnicos, auxiliares, administrativos, incluso, gente que no está adherida a ninguna organización está participando en el paro, ya que es un problema remuneracional que nos afecta a todos”, subrayó. Los dirigentes de los diferentes gremios movilizados del CRS Hospital Cordillera de Puente Alto informaron que, si la dirección del centro asistencial no comunica posibles salidas al problema remuneracional que los afecta, podrían repetir las acciones de protesta durante este viernes.

